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「孫安佐會因禍得福」命理師分析面相2特色　判斷進演藝圈會紅

▲▼孫安佐。（圖／YouTube、ETtoday攝）

▲孫安佐返台一舉一動引起關注。（圖／YouTube、ETtoday攝）

記者葉國吏／綜合報導

藝人孫鵬、狄鶯18歲獨子孫安佐今年3月在美涉恐攻，關押260天後在12日晚間抵台返家。回台後孫安佐沒閒著，不僅更新YouTube頻道放上秀肌肉影片，引起網友關注堪稱新一代網紅。命理師看了孫安佐外型後，判斷孫安佐會「因禍得福」。

孫安佐16日以「Physique update 久違的重量」為題發布影片，內容是他戴眼鏡、帽子在做重訓，從70公斤平板臥推一路舉到100公斤，隨後又做啞鈴二頭彎舉、80磅啞鈴臥推。但期間他似乎很熱，所以先後脫去紅色上衣和灰色背心，最後索性在落地鏡前擺出健美姿勢，大秀胸肌、腹肌。另外，孫安佐返台時在機場露出的一抹神祕微笑，也被命理師認為會因禍得福。

根據《周刊王》報導，命理老師江柏樂從孫安佐的面相判斷，認為他會「因禍得福」，更可能繼承雙親衣缽，在演藝圈發光發熱。

江柏樂解釋，孫安佐的嘴角微翹，代表這人天性善良、有話直說，不過得謹言慎行，才不會禍從口出。另外，孫安佐眼睛黑白分明，代表很聰明，但要學習察言觀色，避免「說者無心、聽者有意」的誤會。

江柏樂也根據孫安佐的姓名學分析，預言孫安佐明年至後年運勢都不錯。

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