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媽已經子宮下垂…法拉利孝子自責「還牽連她」 廖人帥求肉搜： 想盡心意

記者潘慧中／綜合報導

新北市20歲林男體諒母親身體不適，16日凌晨幫忙送貨卻不慎恍神，連撞4輛法拉利，維修費上看千萬，不少善心人士見新聞曝光，陸續表達想幫忙的意願，男星廖人帥（LEO）也是其中之一，「同樣不太會開車的我，前陣子也倒車撞到別人的車，蠻懂那種感覺的。」

▲廖人帥表達想幫忙這位孝子的意願。（圖／記者屠惠剛攝）

廖人帥在臉書表示看到相關新聞時發現，這位20歲林姓孝子身穿他個人品牌的服飾，看到他難過的模樣，他也不禁心酸，「所以希望能肉搜找到他的聯絡方式，我想對我的支持者盡上一點點小心意。」

▲▼廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意（圖／翻攝自Facebook／廖人帥）

▲廖人帥發文。（圖／翻攝自Facebook／廖人帥）

此外，廖人帥透露自己一樣不太會開車，日前倒車也不小心撞到別台車，多少能理解20歲孝子手足無措的心情，加上想到對方年輕、經濟能力不太好，他真心希望能替對方分擔部分賠償費用，「原本是想幫忙家裡忙的他，現在雪上加霜，我們一起幫幫他吧。」

據了解，林男的父親5年前過世，新住民的母親只能靠經營金紙店度日，但因政府宣導環保金紙，生意已大不如前，媽媽事發後出面表示：「在台灣我也沒有什麼親人，現在發生這件事，我也不曉得要怎麼辦，真的很對不起我小孩子」，哽咽擦淚的一幕令人好不捨。

▲林男自責牽連到身體不適的母親。（圖／東森新聞）

林男為了分擔家計只好先行休學，到燒烤店上大夜班打工，考量母親前陣子被診斷出子宮下垂、不能搬重物、加上膝蓋有些問題，16日凌晨才會硬撐疲憊的身軀替媽媽送貨，如今面臨巨額賠償，他表示自己真的很害怕，但並非要逃避責任，「我一定會負擔。」

廖人帥臉書全文：

求肉搜！昨天看到這則新聞，新聞裡這位孝順的男孩，三張照片就有兩張是穿我品牌OUTERSPACE的衣服，看見他很難過，我也覺得好難過，所以希望能肉搜找到他的聯絡方式，我想對我的支持者盡上一點點小心意。

同樣不太會開車的我，前陣子也倒車撞到別人的車，蠻懂那種感覺的，更何況他還年輕經濟能力也不好，原本是想幫忙家裡忙的他，現在雪上加霜，我們一起幫幫他吧

►影／一夜25→45善心人伸援手！孝子淚崩：只要我還活著，就會負責到底

►想到千萬賠償就哭！25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚：負責到底

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關鍵字

法拉利, 孝子, 善心人, 千萬賠償, 新北, 石碇

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