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高中都沒畢業！　闖演藝圈成A咖的5國際巨星

記者傅家妤／綜合報導

成功的道路並不只有一種途徑，擁有高學歷會讓你加分，但它並非決定你人生成敗的唯一標準，好萊塢是個夢工廠，裡面承載了許許多多人的夢想，許多巨星沒有高學歷，年紀小小就離開了校園生活，中學都還沒畢業，但靠著演技、憑著多年在好萊塢圈中的磨練打滾及堅持，他們的名字被世界看到，甚至有許許多多的小孩、青少年都以他們為榜樣，視他們為心目中的英雄，以下我們就來列舉其中5位小小年紀輟學，依舊能夠揚名國際的好萊塢巨星。

湯姆克魯斯（Tom Cruise） 14歲

▲▼湯姆克魯斯《不可能的任務6：全面瓦解》劇照。（圖／UIP提供）

▲湯姆克魯斯14歲就輟學，一度差點進了神學院當牧師。（圖／UIP提供）

這位好萊塢動作巨星在年僅14歲就已經輟學，但在這短短的學生生涯中，他曾轉學15次，直到後來原本要到神學院就讀當個牧師的他，偶然之間參加了演戲課程，發現自己對演戲有非常大興趣，因此毅然決然的從學校離開，也不當神父了，獨自一人搬到紐約尋找機會，直到19歲才初嘗成名滋味，之後有了今天鼎鼎大名、完成了許多「不可能任務」的湯姆克魯斯。

強尼戴普（Johnny Depp） 15歲

強尼戴普（Johnny Depp）。（圖／《神鬼奇航》劇照）

▲強尼戴普雖然一開始是為了追尋搖滾夢而輟學，但最後卻憑藉著演技成為眾所周知的巨星。（圖／《神鬼奇航》劇照）

強尼戴普年紀小小就已經確定了自己的志向，也非常清楚想要的是什麼，因此15歲的他就已經輟學追尋他的搖滾夢，但可想而知的似乎並未太成功，之後他轉換跑道當演員，反而取得更大的成就，不過已經紅透半邊天的他，依舊不曾遺忘自己的搖滾夢，近年來他跟著「Aerosmith」的吉他手Joe Perry、搖滾教父Alice Cooper，組成了「Hollywood Vampires」到處巡演，一步一步地完成他的夢想。

小勞勃道尼（Robert Downey Jr.） 16歲

▲小勞勃道尼首映穿搭心機（圖／達志影像）

▲小勞勃道尼父母是藝術工作者，但同時爸爸也是一名癮君子，8歲那年他就在父親的影響下學會了抽大麻。（圖／達志影像）

「鋼鐵人」小勞勃道尼的童年飄蕩著灰暗的煙塵，他的父母都是藝術工作者，但父親也是一名癮君子，從小被毒品及藝術圍繞著的他，不僅從媽媽身上看到了演戲的樂趣，也從爸爸身上學會了吸毒，甚至沾染上了毒癮，8歲的他在父親的「教學」下已經學會了吸食大麻，之後因父母離異，他跟著父親搬到了加州，在念了2年的高中後，16歲的他選擇了休學，曾在餐廳端盤子，在鞋店賣鞋等，一邊打工一遍等待演出機會，直到22歲那年才真正開始在好萊塢嶄露頭角，27歲那年還曾被提名奧斯卡最佳男演員的獎項。

不過多年來小勞勃道尼在好萊塢圈中，一直都是惡名昭彰的癮君子，2000年至2002年間他多次因吸毒被逮捕，這段時間根本沒有製作人、導演願意給他工作機會，因為沒人能確定他能準時出現在片場，沒人能確定他到底能不能完成拍攝，連他自己都沒辦法給出保證，而這時他唯一的出路，就是遠離毒品。

鋼鐵人裝甲被偷。（圖／《鋼鐵人》劇照）

▲小勞勃道尼在成功戒毒後，憑藉著「鋼鐵人」成功回到事業巔峰。（圖／《鋼鐵人》劇照）

小勞勃道尼過去曾在訪談中談及自己的戒毒史，在某天他帶著大堆毒品外出，肚子餓的他買了一個漢堡充飢，而這個漢堡卻讓他覺得難吃之極，甚至覺得噁心難受，他非常清楚這些都是吸毒過量造成的結果，因此就在這一刻他決定把所有毒品都丟入大海，決心改過自新，這一個戒毒過程他花了長達五年時間才成功，2008年他也憑藉著「鋼鐵人」一角再度回到事業巔峰，不僅人氣、知名度翻倍，連身價都暴漲將近10倍。

馬克華柏格（Mark Wahlberg） 16歲

▲▼馬克華柏格《拳力逃脫》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲馬克華柏格16歲就因為入獄而被迫輟學。（圖／CatchPlay提供）

與小勞勃道尼一樣，馬克華柏格也有一段非常叛逆的過去，他並非一開始就確立了自己的志向而輟學，去追尋真正想要的東西，他是個典型的叛逆的少年，13歲到16歲之間，他沉溺於古柯鹼，一直活在被警察找麻煩的日子中，16歲還曾試圖參與謀殺，因此被監禁了45天。也正是如此，他並沒有從高中畢業，16歲的他從監獄出來後，經過多番嘗試，慢慢找到了自己的興趣所在，從事音樂事業並開始進軍好萊塢，漸漸地以精湛的演技被大家看到，開始多了許多工作機會。

如今已經是享譽國際的巨星的馬克華柏格，在2013年突然宣佈獲得了高中文憑，正式在42歲那年成為一名高中畢業生，他在受訪時表示，會重新回到校園其實是為了小孩：「我現在終於可以理直氣壯地看著我的小孩，我知道我不是為了我自己而做的，我是為了我的小孩決定去完成這一切。」他在《Huffington Post》的專欄中也曾寫道：「我也是為那些以我榜樣的青少年及大人而做的，是他們啟發了我要去完成學業。」

小珍妮佛（Jennifer Lawrence） 14歲

▲小珍妮佛擅用機上廣播系統。（圖／翻攝自小珍妮佛臉書、推特）

▲小珍妮佛9歲那年發現自己愛上演戲，國中尚未畢業就離開了學校。（圖／翻攝自小珍妮佛臉書）

這位史上第二年輕的奧斯卡影后只有小學學歷，她9歲那年第一次在教堂演出《約拿書》裡的妓女，就發現自己最喜歡的事情就是表演、演戲，於是她在14歲那年，國中尚未畢業就決定輟學去追尋演員夢，在14歲生日隔天她就辦了休學手續，她曾在某個訪談中表示，自己雖然沒有中學文憑，但不後悔，因為當時的她知道，對自己來說最重要的就是「可以獲得演戲的機會」，她稱自己在學校時覺得自己很平凡，但讀劇本時的時候卻恰恰相反，每次拿起劇本她都覺得自己很「聰明」，「我的求學生涯很掙扎，從來不覺得自己非常聰明，但當我讀劇本時，我覺得完全了解它看起來會是什麼樣子。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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