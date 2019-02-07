產後減肥「這個月」是關鍵！　方志友運動前「喝咖啡」狂甩13kg

記者潘慧中／綜合報導

減肥對於女人來說，無疑是一輩子的課題，遑論不少女星生下小孩後，積極透過加強運動和調整飲食的方式，找回昔日鏡頭前穠纖合度的好身材，比方說，方志友習慣運動前先喝咖啡，黃小柔則是戒掉喝酒的習慣，每個人各有見解，網友不妨參考看看。

方志友懷第二胎期間，約胖了7到8公斤，坐月子期間認真親餵母乳，她認為此舉的確能消耗不少熱量，多少有助於恢復身材，加上大部分月子中心現在會設計營養均衡的菜單，吃飽之餘也不用擔心攝取熱量會超標。此外，針對肚皮鬆弛的問題，她坦言有穿塑身衣來雕塑身型，一天通常會穿上8小時，持續了2個月後，明顯重新找回以前的腰部線條。

▲▼方志友育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）



關於生下女兒Mia的運動減肥之路，方志友盡量保持1周報到健身房2到3次，運動前會先喝咖啡，利用咖啡因有利燃燒脂肪，運動種類也不是隨意挑選，會先請專業教練評估後再訓練，「教練會先帶我做重訓，重訓完後再做1個小時或1個半小時的有氧，訓練我的身體肌肉」，運動完的飲食也要注意，她透露會進食「高蛋白」食物養肌，但如果暫時沒有飢餓感，建議1至2小時後再吃東西，但千萬不能空腹運動，透過以上方法，短短3個月內狂甩13公斤。

黃小柔2014年生下大兒子後，一度增胖20公斤，2017年初、年底陸續產下二女兒和小兒子，懷第3胎期間，甚至特別請營養師調整飲食，希望讓孕期體重增加控制在10公斤內，如今減肥有成，全仰賴她飲食和運動的好習慣，瘦身的大方向無疑是「少量多餐，每餐七分飽。」產後不時警惕自己身材不能走樣，如果前一晚熱量攝取太高的話，隔天會立刻「還身體債」，帶小孩去泳池戲水的同時，她也能順便游泳運動，「邊遊邊玩遛小孩。」

▲▼黃小柔是3個孩子的媽。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）



此外，黃小柔減肥時會減少攝取米飯、麵條、麵包等精緻澱粉，改吃地瓜、糙米等營養價值較高的澱粉，而且她不會刻意節食，但會盡量在6點前吃完晚餐，同時養成不喝酒的習慣。運動方面，除了會遛狗散步，她平常也會透過空中瑜珈來鍛鍊核心肌群，提高身體的基礎代謝率。

因《延禧攻略》在台走紅的「最美順嬪」張嘉倪，在該劇熱播期間正懷有第二胎，沒想到產後46天就曬出泳裝照，身材之纖細彷彿從未生產過，箇中秘訣其實和泡腳有關。不忌口也不愛運動的她表示，泡腳水一定要熱，泡腳高度要泡到小腿，搭配養生泡腳包更有效，泡到腳發紅、身體出汗、臉色微微發紅才算泡到位，「泡腳可以去浮腫、減體重。」

▲▼張嘉倪產後速瘦有秘訣。（圖／翻攝自微博／延禧攻略、張嘉倪）



張嘉倪在養生泡腳包放入生薑、艾草、枸杞、當歸、北耆、黨蔘，全是可以幫助活血補氣和驅寒的藥材，首先把它門放入紗布袋中，接著放入鍋中熬煮約30分鐘，用熬好的中藥水拿來泡腳和擦身體，水溫維持在40度左右，泡腳不僅幫助血液循環、去濕除寒，更能幫助代謝，一旦改善代謝，減重自然容易許多。

鍾欣怡完全看不出來是2個小孩的媽，但她透露懷孕一度胖了16公斤，直到產後才正視肥胖問題，她表示嘴饞的時候，鹽酥雞和珍奶等邪惡食物仍照吃，但一天熱量控制在1500大卡內，如果吃了額外高熱量食物，就會從其他飲食中減量，像是只再吃一盤烤雞肉或烤蔬菜。

▲▼鍾欣怡看不出來是2個小孩的媽。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡Cathy Chung）



此外，鍾欣怡為了配合孩子，飲食多半清淡，多採用水煮、蒸烤等方式，用餐順序也依「湯→菜→肉」的順序進行，她強調想吃甜食要趁早，晚上千萬別吃甜食，半夜極有可能嘴饞，真要吃就挑低卡高纖的餅乾，當然不要熬夜最好，避免補償心理又想多吃東西，每天喝足2000c.c.的水。活動筋骨方面，除了將陪孩子玩當運動，她也會做深蹲和橋式消耗熱量。

《女人我最大》班底李芳瑜2018年生下寶貝兒子，1個月後分享產前至今的肚皮變化，「坐月子的這一個月，我沒有考慮產後瘦身，只想要把握大家都在說的女人二次再造黃金期。」她把握這段寶貴的時間好好坐月子、調養身體，所以即使一天吃5、6次月子餐，身體感受到的不是變胖，而是「奇妙的重組」並回到正常的狀態。

▲▼李芳瑜產後身材不科學。（圖／翻攝自Facebook／芳瑜 FiSha Lee）



有感於很多女性懷孕時、產後陷入擔心身材回不去的恐慌中，芳瑜鼓勵媽媽網友們「沒有什麼回不去的」，先好好的愛自己，身體自然就會給予反饋，等到身體機能恢復得差不多了，再穿塑身衣、重拾運動習慣也不遲！