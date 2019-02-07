ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

產後減肥「這個月」是關鍵！　方志友運動前「喝咖啡」狂甩13kg

記者潘慧中／綜合報導

減肥對於女人來說，無疑是一輩子的課題，遑論不少女星生下小孩後，積極透過加強運動和調整飲食的方式，找回昔日鏡頭前穠纖合度的好身材，比方說，方志友習慣運動前先喝咖啡，黃小柔則是戒掉喝酒的習慣，每個人各有見解，網友不妨參考看看。

方志友懷第二胎期間，約胖了7到8公斤，坐月子期間認真親餵母乳，她認為此舉的確能消耗不少熱量，多少有助於恢復身材，加上大部分月子中心現在會設計營養均衡的菜單，吃飽之餘也不用擔心攝取熱量會超標。此外，針對肚皮鬆弛的問題，她坦言有穿塑身衣來雕塑身型，一天通常會穿上8小時，持續了2個月後，明顯重新找回以前的腰部線條。

▲▼方志友育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）

關於生下女兒Mia的運動減肥之路，方志友盡量保持1周報到健身房2到3次，運動前會先喝咖啡，利用咖啡因有利燃燒脂肪，運動種類也不是隨意挑選，會先請專業教練評估後再訓練，「教練會先帶我做重訓，重訓完後再做1個小時或1個半小時的有氧，訓練我的身體肌肉」，運動完的飲食也要注意，她透露會進食「高蛋白」食物養肌，但如果暫時沒有飢餓感，建議1至2小時後再吃東西，但千萬不能空腹運動，透過以上方法，短短3個月內狂甩13公斤。

黃小柔2014年生下大兒子後，一度增胖20公斤，2017年初、年底陸續產下二女兒和小兒子，懷第3胎期間，甚至特別請營養師調整飲食，希望讓孕期體重增加控制在10公斤內，如今減肥有成，全仰賴她飲食和運動的好習慣，瘦身的大方向無疑是「少量多餐，每餐七分飽。」產後不時警惕自己身材不能走樣，如果前一晚熱量攝取太高的話，隔天會立刻「還身體債」，帶小孩去泳池戲水的同時，她也能順便游泳運動，「邊遊邊玩遛小孩。」

▲▼黃小柔是3個孩子的媽。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

此外，黃小柔減肥時會減少攝取米飯、麵條、麵包等精緻澱粉，改吃地瓜、糙米等營養價值較高的澱粉，而且她不會刻意節食，但會盡量在6點前吃完晚餐，同時養成不喝酒的習慣。運動方面，除了會遛狗散步，她平常也會透過空中瑜珈來鍛鍊核心肌群，提高身體的基礎代謝率。

因《延禧攻略》在台走紅的「最美順嬪」張嘉倪，在該劇熱播期間正懷有第二胎，沒想到產後46天就曬出泳裝照，身材之纖細彷彿從未生產過，箇中秘訣其實和泡腳有關。不忌口也不愛運動的她表示，泡腳水一定要熱，泡腳高度要泡到小腿，搭配養生泡腳包更有效，泡到腳發紅、身體出汗、臉色微微發紅才算泡到位，「泡腳可以去浮腫、減體重。」

▲▼張嘉倪產後速瘦有秘訣。（圖／翻攝自微博／延禧攻略、張嘉倪）

張嘉倪在養生泡腳包放入生薑、艾草、枸杞、當歸、北耆、黨蔘，全是可以幫助活血補氣和驅寒的藥材，首先把它門放入紗布袋中，接著放入鍋中熬煮約30分鐘，用熬好的中藥水拿來泡腳和擦身體，水溫維持在40度左右，泡腳不僅幫助血液循環、去濕除寒，更能幫助代謝，一旦改善代謝，減重自然容易許多。

鍾欣怡完全看不出來是2個小孩的媽，但她透露懷孕一度胖了16公斤，直到產後才正視肥胖問題，她表示嘴饞的時候，鹽酥雞和珍奶等邪惡食物仍照吃，但一天熱量控制在1500大卡內，如果吃了額外高熱量食物，就會從其他飲食中減量，像是只再吃一盤烤雞肉或烤蔬菜。

▲▼鍾欣怡看不出來是2個小孩的媽。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣怡Cathy Chung）

此外，鍾欣怡為了配合孩子，飲食多半清淡，多採用水煮、蒸烤等方式，用餐順序也依「湯→菜→肉」的順序進行，她強調想吃甜食要趁早，晚上千萬別吃甜食，半夜極有可能嘴饞，真要吃就挑低卡高纖的餅乾，當然不要熬夜最好，避免補償心理又想多吃東西，每天喝足2000c.c.的水。活動筋骨方面，除了將陪孩子玩當運動，她也會做深蹲和橋式消耗熱量。

《女人我最大》班底李芳瑜2018年生下寶貝兒子，1個月後分享產前至今的肚皮變化，「坐月子的這一個月，我沒有考慮產後瘦身，只想要把握大家都在說的女人二次再造黃金期。」她把握這段寶貴的時間好好坐月子、調養身體，所以即使一天吃5、6次月子餐，身體感受到的不是變胖，而是「奇妙的重組」並回到正常的狀態。

▲▼李芳瑜產後身材不科學。（圖／翻攝自Facebook／芳瑜 FiSha Lee）

有感於很多女性懷孕時、產後陷入擔心身材回不去的恐慌中，芳瑜鼓勵媽媽網友們「沒有什麼回不去的」，先好好的愛自己，身體自然就會給予反饋，等到身體機能恢復得差不多了，再穿塑身衣、重拾運動習慣也不遲！

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

推薦閱讀

一家3口擠4坪「曾繳不出午餐錢」！　愷樂靠「這招」買下千萬豪宅

產後減肥「這個月」是關鍵！　方志友運動前「喝咖啡」狂甩13kg

小孩最怕他！ 浩子「該打就要打」5育兒術：從小不教，長大改不了！

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

庾澄慶首曬全家福！　「一個模子刻出來」網傻眼：賀歲驚悚大片

特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

專訪／收到同學mail：我先睡了　一看時間…「他正在火化」

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

記者現場連線報新聞！　不知身後有女神⋯路過比YA觀眾尖叫啦

庾澄慶首曬全家福！　「一個模子刻出來」網傻眼：賀歲驚悚大片

特／談戀愛也能當飯碗！追這3對「情侶檔YouTuber」被閃都甘願

7年情斷⋯黃立成還是最疼容嘉！楊丞琳當眾抱小鬼　最佳前任3典範

專訪／收到同學mail：我先睡了　一看時間…「他正在火化」

特／被醫生宣告不治，帶著「15cm傷疤」勇敢做夢－李千那

Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月「照考高分」嗨喊：做到了

專訪／董至成北漂「惡夢」：要扛行李箱回家，還是耗下去

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

艾瑪被挖3年前「館長健身房」工作片　網驚：認不出是她！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

方志友, 張嘉倪, 黃小柔, 芳瑜, 鍾欣怡

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 厭世迷姐／趴竿膜拜教主Nafla！站「神席」看嘻哈公演
  2. 江宏傑走春曬大合照！　緊摟孕妻福原愛⋯網狂Cue「最左邊的女孩」
  3. 爆料林志玲大牌遲到！　她預測替身「慘烈下場」
  4. 產後減肥「這個月」是關鍵！　方志友運動前「喝咖啡」狂甩13kg
  5. HOYA退團是對是錯？離開Infinite一年「曝光度總整理」
  6. 親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸
  7. 李鍾碩曾是「男團忙內rapper」！　這9個超紅演員「差點變唱跳偶像」
  8. YG推13人男團！　團名、粉絲名曝光...網友「荒謬到笑」
  9. 納豆揭《悶鍋》檯面下生存法則！「生吃ＯＯ中毒」邰智源嚇死
  10. 4巨星槓上漫威！演完《鋼鐵人2》男星放話「永不參演」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366