小孩最怕他！ 浩子「該打就要打」5育兒術：從小不教，長大改不了！

記者潘慧中／綜合報導

浩子（謝炘昊）鏡頭前搞笑，但他不諱言私下是扮演嚴父的角色，「2個小孩全世界最怕的人就是我，該教導他們的時候我的態度是很堅決，該學的最基本沒有學好，就過不了我這關，尤其是對人的態度。」儘管兒女年紀小，但他認為正因年紀小才要教，「基本做人態度如果從小沒教好，長大要叫他們改也改不了！」

浩子舉例有次老婆試用化妝品時，兒子趁機拿了一個免費的小贈品，儘管試用品本來就能拿，可是他認為沒經過別人同意就拿走就是偷，想到朋友一再交代在美國絕不可以在公共場合對小孩大小聲，否則孩子就會立刻被帶走，所以當下壓住脾氣丟下一句警告：「我回家一定會教訓你！」一回到家，他立刻跟兒子算帳，「我用我的手，打他的手，我其實被自己嚇到，我沒想到我會這樣！」

▲浩子暴怒兒子拿贈品。（圖／記者張一中攝）



對此，浩子坦言教育孩子時，該打的時候還是會打，最重的就是打手心，然而，他強調態度不用一直很強硬，「有時候會用變相，或是一點利誘，畢竟小孩子還是需要像兄弟麻吉的方式來教育他，當下哭鬧就讓他情緒過了，再來跟他們講反而比較有效。」

浩子和兒女保持亦師亦友的關係，既是嚴父也是麻吉，兒子小時候就會和他一起看NBA，「一起感受男人間的熱血！」卻忘了一件重要的事，「男人看球賽時是最多髒話的！後來才知道，其實小孩子聽得懂、都會學。」兒子有次有樣學樣地脫口：「shit!」他透露當下真的傻住，內心非常後悔，「那時真的狠狠打了我一巴掌，以後再也不會在小孩面前說髒話。」

▲浩子是嚴父，同時也是小孩的麻吉。（圖／翻攝自浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）



從這次經歷學到身教的重要，浩子2017年環遊世界時，他透露有次預計要搭12點20分的班機，全家9點風塵僕僕到了機場，無奈仍趕不上飛機，除了因為其中一名海關聲稱：「不能用Visa去他們國家」，一度被請出機場大廳，後來換了另一名海關後，「馬上蓋章，然後奔跑奔跑再奔跑，跑到飛機前面，目送飛機離開」，頓時失去耐性，不斷咒罵著前一位海關人員。

▲浩子轉念：「家都帶在身上了，還要趕去哪裡？」馬上怒氣全無。（圖／翻攝自浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）



「那時候你……看起來真的很兇！對，像個惡人！認不出來你是誰了！」浩子用旁觀者的角度看著自己，驚覺已經快認不出自己了，當下馬上轉念，並看看身旁的老婆和兩個寶貝孩子，怒氣頓時全消：「他們不就是我的家嗎？家都帶在身上了，還要趕去哪裡？」正面的思考邏輯獲得粉絲稱讚，無形中做了最佳身教。

當父母後才學會當父母，在孩子的成長過程中，浩子仍然不斷學習如何扮演好父親的角色，以往工作忙碌，只有接送或收工回家才能見到小孩，但一年環遊世界的時間，多了和孩子相處的機會，一開始對他來說是個很大的考驗，比方說小孩通常有起床氣、一大早難免動作慢吞吞，他坦言起初曾為此生氣。

▲浩子慢慢調整該如何扮演好父親的角色。（圖／翻攝自浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）



小孩開始在「歡」時，浩子本來自有一套管教辦法，他會立刻叫孩子去面壁思過，後來才領悟到，別被小朋友的情緒綁架了，「我從孩子眼中看到憤怒的父母！」孩子穿鞋很慢，「你就不要看他，不要折磨自己。」這些都是旅行教會他的事，「大家犯錯都希望被原諒，更何況是小孩，而且大人也常會犯錯。」