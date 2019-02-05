一家3口擠4坪「曾繳不出午餐錢」！　愷樂靠「這招」買下千萬豪宅

記者潘慧中／綜合報導

藝人賺錢看似容易，但妥善規劃收入各憑本事。愷樂剛出道的月收入只有1萬元，甚至背有45萬學貸，相較於其他人先支出後儲蓄，她則有不同做法，「以前先花了錢，有剩下的才去存，那根本存不了錢！現在扣掉房貸後，剩下的錢會先撥一半做儲蓄，之後才是可花用的錢。」以這樣的方式，每月儲蓄率可達30%以上。

愷樂小時候生活頗為辛苦，「我出生是住在板橋一個4坪大的小房間，一直到小學1年級前，我們一家3口就住在那。」當時，她父親是紡織廠工人，月薪只能勉強餬口，「我還記得有一次學校要交營養午餐費，只要500元就可以吃一學期，但是爸媽身上連500元都沒有，就叫我去跟姑姑借。」

▲愷樂。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）



為了讓愷樂受最好的教育，父母親省吃儉用，卻常喬不攏節源生財的方法，間接影響到她的金錢觀，「這導致我對錢很沒有安全感，所以從小就會將零用錢一點一滴都存到豬公裡，希望可以幫家裡。」隨著收入逐年增加，她想出用房產守錢的方法，「反正每個月都要付房貸，剛好當作儲蓄。」接連在23歲、28歲買下2間房子，總值超過3千萬元，成功達到目標。

丫頭理財方式獨特，曾為了不讓自己有購物慾，索性不看不聽，全面阻斷花錢念頭。此外，她會從小地方開始省錢，比方說和朋友吃飯時，會因為沒喝飲料、吃前菜，就和朋友商量要少付200元，或是因工作需要非得搭小黃時，事先跟司機殺價，連自己都笑說：「當時臉皮很厚。」此外，她也會詢問廠商能否贊助上節目的服裝，當時一個月生活費總共不超過8000元，讓她至今都很感謝這些人的幫助。

▲丫頭。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



23歲存到人生第一桶金，28歲買了第1間房送給媽媽和弟弟，丫頭認為用「錢滾錢」賺錢最快，所以很快又買到第2間房送給自己，房價約1880萬元。她透露現在都會灌輸好友存錢觀念，一般人拿到薪水都會先玩樂，花到剩幾千塊就沒有存錢動力，但她則是先分配薪水，扣掉每月基本的必要開銷後，再撥出一部分錢去儲蓄，最後剩下的才是能隨意使用的。

小甜甜從小由爺爺奶奶一手帶大，11歲開始賺錢貼補家用，靠著3招理財方式，一步一腳印從零開始存錢，最後成功購入約2千萬的房子。首先，她認為要養成儲蓄的好習慣，隨著收入增加，她開始將部份收入拿去買儲蓄型的保單，當成救急錢或養老基金都可以，更重要的是，錢要花在刀口上，「改掉手癢就購物的壞習慣。」

▲小甜甜。（圖／翻攝自Instagram／riva0913）



其次，由於家庭因素，小甜甜忘不了沒錢的恐懼，所以定存了1百萬，除了當成緊急預備金，也不用時時擔心身上沒錢，當遇到想投資、買房缺頭期款的時候，就能使用這筆錢財。最後，她和愷樂一樣，把買房當成存錢，有次貸款買下位於內湖的2千萬豪宅，雖然需要月繳4萬多元的房貸，卻也能逼自己減少不必要的花費。



吳怡霈曾表示出社會有了收入後，一度迷戀上買名牌包，雖然沒有負債，但幾乎可稱作月光族，隨著年紀增長、正視自我價值後，她才恍然大悟不該用名牌包定義自己，於是開始思考如何打理錢財，粗略估計了月收入後，最終開了5個銀行帳戶，依功能分類為「旅遊帳戶」、「薪資帳戶」、「投資帳戶」、「保費帳戶」以及「生活帳戶」，再把每月收入固定分配在這5個戶頭裡。

▲吳怡霈。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



此外，原本有10張信用卡的吳怡霈，最後依需求保留了「看電影」、「買化妝品」、「日常生活」、「繳保費」等4張信用卡，其餘全剪掉。透過這些方法，她減少了不少不必要的花費，終於在4年內存到400萬頭期款，在內湖買了間總價1,300萬元的電梯大樓。

豆花妹開始打工後，一拿到收入就習慣「先存再花」，撥出三分之一當儲蓄，其餘才是生活費，另一個存錢的小訣竅就是，看存摺的時候少看一個0，「100元看成10元，1,000元我當作100元，這樣子我在領錢的時候就會更謹慎，心裡會想著：哇！不行，我不能再這樣花下去！」

▲豆花妹。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）



其次，豆花妹受到父親影響，買東西前都會再三思考，「這個東西我為什麼要買？家裡有沒有相同的東西？」即便踏入演藝圈，她未曾將這個消費觀拋之腦後，騎YouBike、搭大眾運輸工具都是家常便飯的事，吃便利商店的便當或飯糰果腹，「既然賺錢這麼辛苦，不是更應該珍惜謹慎地花錢嗎？」

▲豆花妹。（圖／翻攝自Instagram／fafa19871115）



此外，媽媽還要求豆花妹2件事，不辦信用卡、不向外人借錢。不辦信用卡是希望她不要學會過度消費的壞習慣，讓她在提款、付現的過程中，真實感受到「付現鈔出去」的痛苦感。至於借錢，她表示：「他們覺得跟家人借錢還行，但跟外人借錢，怕會上癮成習慣，因此他們從小就不准我們跟人借錢，連借100元都不准！」這3種節儉的方式，讓她當初不到30歲就有千萬身家。