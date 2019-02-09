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從《哈利波特》到《怪獸2》　鄧不利多6大金句網友跪了

 記者邱映綾 ／綜合報導

 《怪獸與葛林戴華德的罪行》再度掀起魔法熱潮，尤其是許多新角色現身，讓粉絲迫不及待下一集的到來，而鄧不利多作為貫穿《哈利波特》、《怪獸》系列的角色，發揮了承先起後的重要功能，他說過的話更是充滿智慧與哲理，以下就統整了他在《哈利波特》與《怪獸2》中說過的話，一起來看看吧。

《怪獸與葛林戴華德的罪行》
 「放下能讓你快樂更多。」

▲鄧不利多金句盤點。（圖／劇照）

▲鄧不利多金句盤點。（圖／劇照）

 在《怪獸2》中，莉塔曾問鄧不利多：「你愛你妹妹嗎？」他回答：「我應該愛他更多」並說道：「放下能讓你快樂更多」藉此鼓勵失去弟弟的莉塔。


《怪獸與葛林戴華德的罪行》
「你不在乎權力，只在乎這件事是否合乎正義。」

▲鄧不利多金句盤點。（圖／劇照）

鄧不利多曾對紐特說，紐特是唯一可以幫他對抗葛林戴華德的人，正因為其擁有「不在乎權力，只在乎這件事是否合乎正義」的特質。

《哈利波特：消失的密室》
 「我們成為怎麼樣的人，不是由與生俱來的能力決定，而是我們做了什麼樣的選擇。」

▲鄧不利多金句盤點。（圖／劇照）

▲鄧不利多金句盤點。（圖／劇照）

哈利曾因為是爬說嘴而質疑自己的本質，而鄧不利多卻說「選擇」才是最重要的，就像他在第一集時說「不要史萊哲林」就已經決定了自己的一生。

 《哈利波特：神秘的魔法石》
 「要挺身而出對抗敵人的確需要很大的勇氣，但要挺身而出反抗朋友卻需要更大的勇氣。」

《哈利波特》黑馬童星！　馬修路易斯從「奈威」變型男。（圖／翻攝自網路）

▲鄧不利多金句盤點。（圖／劇照）

在第一集中，奈威曾試圖阻止哈利三人組半夜離開宿舍，結果被妙麗下了石化咒，為了自己堅持的事反抗最親近的人，有時候才是最難的。

 《哈利波特：神秘的魔法石》
 「不要沉溺於夢裡，而忘了把握人生。」

▲鄧不利多金句盤點。（圖／劇照）

▲鄧不利多金句盤點。（圖／劇照）

這句話出現在哈利發現意若思鏡時，鏡子裡出現了一家三口團圓的畫面，鄧不利多藉此告訴哈利，別沉溺在過去的夢裡，把握當下才是最重要的。

《哈利波特：混血王子的背叛》

「原諒別人的過錯很容易，接受別人是正確的卻很難。」

▲鄧不利多金句盤點。（圖／劇照）

▲鄧不利多金句盤點。（圖／劇照）

派西衛斯理曾因為不願相信佛地魔已經回來的事實，與家人分道揚鑣，而事後證明家人才是對的，但他卻不願承認自己的錯誤，與家人陷入冷戰。

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鄧不利多, 怪獸與葛林戴華德的罪行, 哈利波特, 裘德洛, 怪獸與牠們的產地

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