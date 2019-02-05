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切割影帝老爸渡邊謙…杏高中休學扛媽媽2億債！　這4位星二代走紅不靠爸媽

記者陳芊秀／綜合報導

日本娛樂圈悄悄開始「改朝換代」，眾多星二代接棒出道，包括木村拓哉二女兒木村光希，本木雅弘大兒子UTA，都選擇在時尚圈逐漸嶄露頭角。不過也有人反其道而行，隱藏巨星父母的姓氏入行，爆紅之日世人才驚呼「原來他們是你爸媽！」

※趣里《黑色止血鉗》爆紅，爸爸是《相棒》水谷豐

▲日本星二代不靠爸。（圖／翻攝自推特、日網）

▲趣里靠《黑色止血鉗》走紅，網一查才知她爸是《相棒》水谷豐。（圖／翻攝自推特、日網）

趣里2017年因演出《黑色止血鉗》中的冷酷護理師「貓田」，壓倒性的存在感成為熱搜人物，而且網友一查才發現，她的爸媽是A咖演員水谷豐、伊藤蘭。然而她原本想當芭蕾舞伶，17歲因為腳受傷只好放棄夢想，轉念當演員，父母教育「自己的事情自己決定」，因此先從舞台劇起家，苦熬7年累積經驗，終於靠《黑色止血鉗》大放異彩，現在是戲劇圈人人爭取的黃金配角。

※正妹網紅YouTube吸人氣，老爸是天團Glay主唱

▲▼正妹網紅老爸是天團主唱。（圖／翻攝自YouTube、Glay推特）

▲網紅「Kobashiri。」老爸是Teru。（圖／翻攝自YouTube、Glay推特）

21歲的小橋明里以「Kobashiri。」的名義當起YouTuber，2017年11月開始拍美妝影片走紅，現在粉絲數直逼40萬。就在人氣竄升之際，她被日媒爆出原來是星二代，爸爸是搖滾天團「Glay」的TERU，但是父親爆發不倫戀離婚，當時年僅2歲的她和哥哥歸媽媽撫養，長大後遺傳明星高顏值，低調打出一片天，據知情人士透露，父女關係並未外界想像疏離，SNS也互相關注，很有可能未來會拍影片同框。

※影帝渡邊謙離婚斷開元配！女兒杏休學出道扛下2億債

▲日本星二代不靠爸。（圖／翻攝自推特、日網）

▲杏休學當模特兒賺錢還債，和老爸渡邊謙關係保持距離。（圖／翻攝自推特、日網）

杏是日劇界的收視女王，代表作包括《花咲舞不會沈默》、《約會大作戰》等，父親是國際知名的影帝渡邊謙，原本該是受人矚目的星二代，但是兩人關係非常差。當時她的父母打官司離婚，母親罹患白血病信仰新興宗教，積欠2億日幣（約台幣5400萬元），父親申請離婚脫債，哥哥渡邊大又被經紀公司開除，她當時年僅17歲，決定休學當模特兒賺錢，一肩扛下家中債務，且堅決不用「渡邊」這個姓氏，只用「杏」藝名闖蕩星河，最終償還所有債務，更成為戲劇圈一姐，只是從未與父親共演，近年老爸2度離婚無家可歸時，傳出她答應爸爸來看孫子，父女關係似乎修復不少。

※佐藤浩市爸爸是電影界大咖，從小遭拋棄長大影壇相見

▲日本星二代不靠爸。（圖／翻攝自推特、日網）

▲佐藤浩市爸爸是三國連太郎，從交惡到和解花了40多年。（圖／翻攝自推特、日網）

57歲的佐藤浩市是型男演員，活躍於大小螢幕，爸爸是影壇資深演員三國連太郎。然而他小時候父親離家出走又離婚，由母親獨自撫養，父子關係相當惡劣，長大後踏入影壇，靠自己逐漸走紅，還和爸爸合作同一部電影，記者會上互喊「佐藤先生」、「三國先生」，讓同片演員緊張到不敢說話，直到40歲以後關係趨緩，父子還破例合拍航空公司廣告，上演世紀破冰，最後爸爸90高齡辭世，他以長子身分主持葬禮，捧骨灰送終。

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, 趣里, 渡邊謙, 佐藤浩市, 水谷豐, Glay, Teru

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