Gummy B也要來當嘉賓！　正妹女歌手驚喜宣布開唱

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手aDAN薛詒丹宣布5月3日登上台北南港SUB LIVE舉辦專場「孤獨金魚：自由的練習」，同步公開嘻哈音樂人Gummy B將擔任嘉賓，消息一出掀起討論。這場演出延續專輯《孤獨金魚圖鑑》脈絡，從孤獨出發，進一步挖掘自由的意義，打造一段邀請觀眾一同進入內心的音樂旅程。

▲aDAN薛詒丹專場5月3日SUB登場。（圖／DanVoice Studio提供）

談及「自由的練習」，她坦言曾猶豫這個命題過於龐大，但最終理解自由也是需要練習的能力，「以前以為是逃離，其實是更靠近自己。」她希望透過音樂放下期待與束縛，回到內在，並邀請歌迷一起學習成為自己。

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歌單設計也暗藏巧思，她形容像從夕陽走進黑夜再迎向黎明的過程，從對自由的想像一路走到與孤獨共存。除了歷年作品，更將首唱未曝光新歌，搭配完整樂手編制，強調現場既有層次又充滿張力。

▲aDAN薛詒丹這次親自操刀宣傳。（圖／DanVoice Studio提供）

她也親自操刀宣傳，從影像剪輯到日文介紹影片全包辦，展現多面向創作力。回憶巡演曾在台上哽咽唱不下去，卻被歌迷接住的瞬間，她感性表示那份連結讓人難忘，也期待這場演出能讓每個人帶走屬於自己的感動。