LE SSERAFIM來了！VR演唱會登台上映　片商祭出2波特典

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團LE SSERAFIM首部VR演唱會《LE SSERAFIM VR CONCERT: INVITATION》正式登台，演出以沉浸式舞台重新定義演唱會的界線，成為台灣首部以女團為核心的VR音樂演出。VR電影4月17日起台北京站、高雄大遠百威秀影城獨家同步上映。

▲LE SSERAFIM VR演唱會登台上映。（圖／威秀提供）



LE SSERAFIM的首部VR演唱會《INVITATION》以第一人稱視角零距離加入演出，感受團員帥氣與甜美魅力兼備的舞台爆發力。從〈SPAGHETTI〉到〈ANTIFRAGILE〉，讓粉絲深陷於現實與幻想邊界逐漸消融的全新世界，親身體驗LE SSERAFIM有趣又充滿新意的VR演唱會。

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《INVITATION》在視覺呈現上同樣用心，主海報以巨大LOGO裝置為背景，5位成員散發冷冽而強烈的個人魅力；副海報則以蔚藍天空為背景，呈現截然不同的夢幻輕盈風格，兩者相互映襯，讓粉絲對VR演唱會的多元概念充滿期待。VR演唱會的宣傳影片中，成員們在超現實的餐車場景中演繹〈SPAGHETTI〉舞步，超越時空的導演手法與LE SSERAFIM標誌性強大能量完美結合，令觀眾驚呼連連。

▲LE SSERAFIM首部VR演唱會，片商祭出2波特典。（圖／威秀提供）



這次製作最與眾不同之處，LE SSERAFIM不只是演出者，更深度參與了整場VR演唱會的幕後製作。從前期鏡頭動線設計，到獨立於正式拍攝之外的技術彩排，5位成員皆全程親身投入，這也是AMAZE製作VR演唱會以來，首次有藝人親自參與技術彩排。

精心設計的舞台佈景搭配成員們細膩入微的表情，將為觀眾帶來震撼人心的現場體驗。成員們更以幽默口吻向粉絲預告：「以12K超高畫質呈現，將是你看過最接近我們真實樣子的影像作品，就算我們離你太近，也別逃跑喔！」片商還祭出2波特典，《LE SSERAFIM VR CONCERT: INVITATION》4月17日至5月3日在台北京站威秀影城、高雄大遠百威秀影城上映。