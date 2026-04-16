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阿諾自爆脖子長腫瘤！　「兩週後動手術」露面曝病況

記者王靖淳／綜合報導

女星阿諾（本名涂珊）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（16）日她在IG上傳一支自拍短片，透露自己脖子長了腫瘤，因此將在兩週後進行一個簡單的消融手術。

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲阿諾揭甲狀腺結節病況。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

阿諾坦言，比起每天收到的隆乳諮詢，網友提問的第一名是狂截她在節目中的畫面，紛紛焦急提醒她「脖子那一顆」要去看醫生。對此，阿諾大方揭開真相，表示那個圓圓的小球球其實是甲狀腺結節，雖然這在一般人身上很常見，但因為她的這顆剛好長得比較大，且位置長得比較靠外面，所以視覺上才會如此明顯，引發關注。

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▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

談到這顆小球的進化史，阿諾透露，自己在今年一月曾去醫院進行穿刺檢查，當時醫生順勢將結節裡的水抽乾，脖子瞬間恢復平整。隨後因忙碌而沒去追蹤報告的她，沒想到短短不到三個月又長出來。阿諾驚訝地形容，這顆結節長大的速度簡直比長頭髮、長指甲的速度還快，前幾天她趕緊趁空檔回診，所幸最新的化驗結果出爐，確定該腫瘤為良性。

▲▼阿諾。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

▲阿諾要大家不要擔心。（圖／翻攝自Instagram／qqshanny）

雖然目前判定為良性，但這顆結節已開始對阿諾的生活造成影響。她坦言，由於結節持續增大，已經出現壓迫到喉嚨或食道的情況，甚至有時候做抬頭動作時會明顯感覺到卡卡的、不舒服。最後，阿諾透露，將在兩週後接受消融手術，並解釋這是目前最沒疤痕的處理方式，雖然沒辦法百分之百根治，但至少能讓脖子恢復美觀，解決生理上的壓迫感。

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阿諾

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