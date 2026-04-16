曾國城、唐從聖台上「失控笑場2分鐘」　她驚爆內幕：全場停不住

記者黃庠棻／台北報導

延續《會演是英雄》第一季累積的高口碑與觀眾熱烈回響，全明星沈浸式教戰喜劇「會演是英雄2」之《英雄所賤略同—Hero Emotion》（後簡稱：《英雄所賤略同》）除了有原班人馬曾國城、唐從聖，加碼找來鍾欣凌、康茵茵接棒演出。

▲鍾欣凌、康茵茵加入《英雄所賤略同—Hero Emotion》。（圖／英雄會文創提供）

第一代成員茵聲特地分享第一線舞台經驗，將「英雄精神」溫暖傳承，她想給「新一代英雄」一句最真誠的建議「盡情放鬆地玩就對了。」談到第二季的卡司，唐從聖認為，比起延續既有模式，更重要的是讓作品自然長出新的樣貌。

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唐從聖指出，不同演員的表演習慣、節奏與能量，會在舞台上形成全新的互動關係，也讓同一個架構能不斷產生變化「每一代演員進來，這齣戲就會長出不一樣的生命。」

▲《會演是英雄》。（圖／英雄會文創提供）

回憶起最難忘的一次演出，茵聲笑說，舞台上最精彩的，往往來自那些「失控的瞬間」。她透露，有一場演出中，唐從聖與曾國城突然笑場停不下來「他們兩個一直笑，完全停不住，連我也開始被感染想笑，我們整個在台上笑了一兩分鐘。」當下雖然一度緊張，甚至擔心節奏斷掉「會想說怎麼辦，接下來要怎麼走下去？」但沒想到觀眾反應熱烈，反而成為當晚最難忘的片段。

「後來才發現，那種不完美，其實才是最真實的。」茵聲也從這段經驗中重新理解表演的意義「就像人生一樣，一定會有一些岔路，那些瞬間反而讓整場演出更活在當下。」她也形容自己從第一年上台前非常緊繃，到後來慢慢放鬆、找到節奏「後來每一場演出都很像去旅行、去玩，只要放鬆，舞台上的情緒就能帶動觀眾。」

▲《會演是英雄》。（圖／英雄會文創提供）

對於即將接棒的鍾欣凌與康茵茵，茵聲也充滿期待「她們的舞台經驗都非常豐富，一定會有很不一樣的火花。」她更笑說，不需要給太多建議，「因為每一組人碰撞出來的東西都不一樣，我反而很期待第二代英雄會長成什麼樣子，會想買票進場看！」

身兼製作人、編導與演員的唐從聖則分享，第一季巡演讓他最深刻的體會，是這齣戲始終處在「變動之中」。由於演出融合即興與觀眾互動，每一場都會因現場狀態而產生不同節奏與發展，也讓演員必須時刻保持高度專注與彈性，去回應當下發生的一切。「我們不是在重複一齣戲，而是每一場都在重新創造一個當下。」

▲鍾欣凌、康茵茵加入《英雄所賤略同—Hero Emotion》。（圖／英雄會文創提供）

唐從聖也進一步表示，這樣的表演形式，讓所謂的「失誤」不再只是失誤，而是可能轉化為新的笑點與能量，甚至成為整場演出的亮點之一，這也是《會演是英雄》最迷人的地方「那些不可預期的瞬間，反而讓舞台是活的。」

從第一季的笑聲與失控，到第二季《英雄所賤略同》的全新組合，這系列不只是舞台劇，更像是一場持續進行的現場實驗，正如唐從聖所形容的，「這齣戲最迷人的地方，就是它永遠無法被複製。」