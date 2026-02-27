黑男妻Lucy遭廠商放鴿子！　慘做白工2個月超錯愕：腦要中風了

記者蔡宜芳／綜合報導

Lucy（盧蓁）在去年嫁給網紅黑男，近期還投入創業，跨足時尚與美妝市場。她26日在社群大吐苦水，坦言自己因為臉皮薄，平時在接業配時，都不會簽約或收訂金，怎料因此遭到廠商放鴿子，直呼「腦要中風了」。

▲Lucy在限時動態透露自己被廠商放鴿子。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）

Lucy透露，當初自己報價後，廠商便提供了產品試用，並說好「試用完再來決定拍攝哪幾樣」。兩週後，她交出心得回饋，「廠商表示全部都要拍攝，他們說我當時候報價沒有提到只能拍幾樣。我問號，但我接受了。」並配合廠商提議年後3月再討論的計畫，不疑有他地持續認真試用產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，Lucy近日主動詢問拍攝細節時，廠商竟回道：「品牌還在討論，不用為我們留檔期。」Lucy對此進一步追問後續是否還需合作，對方直接表示「目前暫時不用」，態度讓Lucy相當錯愕，她也無奈表示：「我好認真試用產品呢，而且全部認真快用完了。」

▲Lucy配合廠商試用產品，最後卻被無故放鴿子。（圖／翻攝自Instagram／lucylu_8619）