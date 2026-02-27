莎莎淚崩爆哭鬼鬼驚　「完蛋了我要爆炸了」

記者葉文正／台北報導

實境節目《嗨！營業中》迎來最終任務！營業中的夥伴們到了連續三年（2023年至2025年）米其林肯定的餐廳。穿上工作服的夥伴們各司其職，姚元浩在廚房中準備料理、莎莎負責甜點、吳映潔（鬼鬼）專心為上門的顧客進行解說服務，而郭泓志則負責遞上飲料。然而，這次最終回的最高潮，在於為姚元浩、莎莎、吳映潔以及郭泓志四位夥伴尋找並「複製記憶中的味道」，這個充滿回憶的主題，讓現場氣氛瞬間充滿洋蔥，夥伴們紛紛紅了眼眶。





▲莎莎想起爸爸痛哭。（圖／好看娛樂）

面對「記憶中的味道」，郭泓志回憶起的是簡單的「吐司跟果醬」。這份味道承載了他當年獨自在美國小聯盟打拼的辛酸歲月，他感嘆表示：「那段路真的是太辛苦了。」當時他面臨受傷開刀、球隊一度想放棄他的低潮，更遺憾的是剛到美國就碰上父親過世卻無法回台灣的傷痛，而這份簡單的美味，是他當時上了球場才吃得到的記憶。姚元浩的記憶滋味，則是媽媽做的那碗熱騰騰的「豬肉薑絲湯」。

▲《營業中》最終滿滿洋蔥，莎莎(左起)、吳映潔、姚元浩、郭泓志。（圖／好看娛樂）

莎莎的專屬回憶是「花生糖加香菜」，這份味道讓她想起小時候爸爸牽著她的手，習慣性走到攤位買花生糖的溫暖畫面。莎莎感傷地表示：「因為有了那個人，才有了那個味道。」現場她忍不住直呼「完蛋了，我要爆炸了」，隨後不斷擦拭掉下的眼淚，並感動地對製作單位說：「你們總是帶我回憶到以前，想到那溫暖的時刻，在最後送了我們一個這麼棒的禮物。」

吳映潔（鬼鬼）記憶中最深刻的則是「爺爺做的一個蛋」。面對這份復刻的家鄉味，她直言這真的是家的味道，但也感傷地吐露心聲：「這味道我應該再也吃不到了。」字裡行間流露出對爺爺的無限思念。