ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

白鹿遭跟車動怒下車瞪人
謝金燕「年後急救菜單」曝光
激吻75歲女星被笑工傷！男星按讚遭炎上
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳中純 郭碧婷 向佐 林佑星 璟宣 劉雨柔 王瞳 家寧

《臥底洪小姐》朴信惠偽裝菜鳥掀翻股市騙局　輕鬆好嗑完結篇3／8上線

文／人物誌

tvN韓劇《臥底洪小姐》，由《社內相親》、《酒醉羅曼史》導演朴敾虎執導，並由《來自地獄的法官》朴信惠、《沒有秘密》高庚杓領銜主演，以1990年代的汝矣島為故事舞臺，資深證券監督官偽裝成20歲菜鳥，臥底於證券公司，展開大膽且危險的調查任務。看似沉重的金融犯罪題材，卻在編導的巧手下包裝成輕鬆好嗑的時代職場喜劇，韓國首都圈收視率甚至達到了10.05%的亮眼成績！臺灣觀眾則可透過Netflix進行收視。

▲《臥底洪小姐》收視亮眼。（圖／tvN，下同）

亞洲金融風暴前的1997，證券監督官嗅出股市中的可疑訊號？

[廣告]請繼續往下閱讀...

1997年亞洲金融風暴前夕，35歲的證券監督官洪金寶（朴信惠飾）察覺到可疑資金流向，為了揭發財閥家族掏空散戶的黑心行徑，毅然決然擺脫職場女強人形象，穿上當代年輕人的時髦服飾、學習最潮的年輕用語，成為他人眼中不折不扣的20歲新鮮人，以此進入「韓民證券」進行臥底任務，從基層員工一步步往上爬，試圖貼近權力核心，找到留有犯罪紀錄的神秘帳本。

劇集背景與tvN先前播畢的《颱風商社》相近，在那「金玉其外，敗絮其中」的20世紀末，許多人在金錢洪流下落得家破人亡，卻也有人賺進大把不義之財，同樣是時代劇，《颱風商社》講述小老闆化腐朽為神奇的大膽冒險，而《臥底洪小姐》則刻畫菁英女強人，在堅守原則的路途上孤獨前行，巧妙運用聰明才智來扳倒大鯨魚的職場喜劇。

朴信惠攜手宿舍室友，展現女力對抗充滿歧視的有毒辦公環境

在不重視女性職員的1997年，行事果決的洪金寶已是證券監督院首屈一指的監督官，如今卻要與年紀小許多的新進員工住進單身宿舍，室友包含懷有美國夢的高馥熙（河潤景飾）、財閥千金姜諾拉（崔智秀飾）、和平主義者金美琡（姜採映飾），金寶是否能夠贏得大家的信任，以便窺探公司不願見光的秘密？同時，韓民證券新任代表竟是金寶的「前男友」申仃優（高庚杓飾），出乎預料的發展究竟會是臥底任務的助力還是阻力？

《臥底洪小姐》的獨特之處，在於它將社會普遍存在的歧視性言語、公司高層陳腐的視線，以幽默諷刺的手法呈現，加上為受欺凌者向上司報復的小插曲，讓調查金融犯罪的沉重劇集仍能逗得觀眾笑出眼淚；加上用淺顯易懂的方式，介紹股市操縱、金融犯罪的相關技巧。

寢室中四位不同目的、背景的女子，都為了能夠在公司站穩竭盡所能，其中城府最深、與金寶多次對峙的高馥熙，彷彿初見就看穿金寶臥底身分。另外，劇集亮點之一包含女子團體「ITZY」申有娜客串金寶的妹妹，作為劇中的年輕人代表，將手把手帶領朴信惠重返20歲，粉絲們必然不可錯過。

《臥底洪小姐》每週末更新中，完結篇將於3月8日上線。

延伸閱讀

李俊昊主演，《颱風商社》：上世紀金融風暴的悲劇時代，「柳橙族」社長從零開始扭轉商業戰局！

崔秀英、金宰永主演《偶像瘋子》：當粉絲化身辯護律師，以獨特身分拯救偶像的羅曼史

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

人物誌韓劇臥底洪小姐

推薦閱讀

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場　粉色花海見證幸福

謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場　粉色花海見證幸福

9小時前

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

5小時前

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍　官方火大發聲

12小時前

快訊／少女時代Tiffany今天登記結婚！　卞約漢公司聲明曝婚禮細節

快訊／少女時代Tiffany今天登記結婚！　卞約漢公司聲明曝婚禮細節

7小時前

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母痛哭緊抱她陪走最後一程

吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」　年邁母痛哭緊抱她陪走最後一程

2/26 18:04

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇　遭酸年紀大反擊了

台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇　遭酸年紀大反擊了

12小時前

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

向華強宣布：遺產全給郭碧婷！　「向佐2兄弟不得繼承」徹底鬧翻小兒子

2/26 10:49

沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」　向醫院告假拚復出

14小時前

18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」　她一秒垮臉

18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」　她一秒垮臉

14小時前

李千娜認：拍林宅血案遭劇組誤導！　硬起來提告「全額片酬已捐出」致歉

李千娜認：拍林宅血案遭劇組誤導！　硬起來提告「全額片酬已捐出」致歉

10小時前

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

王瞳2026全新造型曝光：做一次大膽的！　親自喊話「啟動新篇章」

2/26 18:01

劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲：我已經一肩扛起所有了

劉雨柔遭疑不用分擔壓力　深夜發聲：我已經一肩扛起所有了

23小時前

熱門影音

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD

台灣的滷肉飯有香菇嗎？　張鈞甯被問到懷疑自己XD
蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉

蔡依林真的去布拉格拍MV了！　改編23年前經典歌〈布拉格廣場〉
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣

陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣
江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多

江蕙包200塊給妹妹XD　江淑娜:我給小費都比這多
具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」
兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」

兒子跟大S女兒是同學　品冠曝小玥兒「已轉學」
前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生

前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生
神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡

神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡
江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

張鈞甯突被問「下海嗎」高EQ回應！　被拱「參加浪姐」笑喊：我不敢XD

張鈞甯突被問「下海嗎」高EQ回應！　被拱「參加浪姐」笑喊：我不敢XD

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

陽帆收GD小卡「以為是自己XD」　「被愛女送周邊」開心熱舞

看更多

神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

《新台灣加油》正式畫下句點　許貴雅轉換跑道

47分鐘前2

饅頭媽剖腹產「3天半光速出院」！　喜曬近照：我自己都超意外

1小時前10

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

2小時前0

現象級BL劇《愛情警報》結局倒數！　James變「極致紅旗渣男」虐哭Kad

2小時前10

狂賣2億台幣！德國影帝化身傳奇「送書人」　真人真事感動全網

2小時前0

黑男妻Lucy遭廠商放鴿子！　慘做白工2個月超錯愕：腦要中風了

3小時前10

《天馬茶房》睽違27年重返大銀幕！　葉天倫淚崩憶亡父：覺得他有來

3小時前0

狂喝西瓜汁、愛吃麻辣鍋！《悲慘世界》男星抵台開唱　笑揪記者：一起衝KTV

4小時前20

甜美女神吳申梅嫁香港富商總裁4年　私下婚姻真實狀況曝光！

4小時前50

沈玉琳宣布「復工倒數」！　親吐病況：趕快工作才是最好休養

讀者迴響

熱門新聞

  1. 謝沛恩結婚了！賴佩霞一家人全到場
    9小時前265
  2. 韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實
    5小時前81
  3. 白鹿遭私生跟車「直接下車對戰」！罕見動怒瞪人全被拍
    12小時前128
  4. 快訊／少女時代Tiffany登記結婚！
    7小時前2612
  5. 吳中純癌逝！住院前有預感「已交代遺言」
    2/26 18:04109
  6. 台八點檔男星「小紅書找工作」！跨海求演大陸短劇
    12小時前8
  7. 向華強宣布：遺產全給郭碧婷！「向佐2兄弟不得繼承」
    2/26 10:496047
  8. 沈玉琳抱病出席記者會！「短暫露面後繼續住院」
    14小時前83
  9. 18歲啦啦隊練習生遭性暗示！男球迷「詭異提問遭炎上」
    14小時前815
  10. 李千娜認遭誤導！片酬全捐出
    10小時前4015
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合