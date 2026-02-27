《臥底洪小姐》朴信惠偽裝菜鳥掀翻股市騙局　輕鬆好嗑完結篇3／8上線

文／人物誌

tvN韓劇《臥底洪小姐》，由《社內相親》、《酒醉羅曼史》導演朴敾虎執導，並由《來自地獄的法官》朴信惠、《沒有秘密》高庚杓領銜主演，以1990年代的汝矣島為故事舞臺，資深證券監督官偽裝成20歲菜鳥，臥底於證券公司，展開大膽且危險的調查任務。看似沉重的金融犯罪題材，卻在編導的巧手下包裝成輕鬆好嗑的時代職場喜劇，韓國首都圈收視率甚至達到了10.05%的亮眼成績！臺灣觀眾則可透過Netflix進行收視。

▲《臥底洪小姐》收視亮眼。（圖／tvN，下同）

亞洲金融風暴前的1997，證券監督官嗅出股市中的可疑訊號？

1997年亞洲金融風暴前夕，35歲的證券監督官洪金寶（朴信惠飾）察覺到可疑資金流向，為了揭發財閥家族掏空散戶的黑心行徑，毅然決然擺脫職場女強人形象，穿上當代年輕人的時髦服飾、學習最潮的年輕用語，成為他人眼中不折不扣的20歲新鮮人，以此進入「韓民證券」進行臥底任務，從基層員工一步步往上爬，試圖貼近權力核心，找到留有犯罪紀錄的神秘帳本。

劇集背景與tvN先前播畢的《颱風商社》相近，在那「金玉其外，敗絮其中」的20世紀末，許多人在金錢洪流下落得家破人亡，卻也有人賺進大把不義之財，同樣是時代劇，《颱風商社》講述小老闆化腐朽為神奇的大膽冒險，而《臥底洪小姐》則刻畫菁英女強人，在堅守原則的路途上孤獨前行，巧妙運用聰明才智來扳倒大鯨魚的職場喜劇。

朴信惠攜手宿舍室友，展現女力對抗充滿歧視的有毒辦公環境

在不重視女性職員的1997年，行事果決的洪金寶已是證券監督院首屈一指的監督官，如今卻要與年紀小許多的新進員工住進單身宿舍，室友包含懷有美國夢的高馥熙（河潤景飾）、財閥千金姜諾拉（崔智秀飾）、和平主義者金美琡（姜採映飾），金寶是否能夠贏得大家的信任，以便窺探公司不願見光的秘密？同時，韓民證券新任代表竟是金寶的「前男友」申仃優（高庚杓飾），出乎預料的發展究竟會是臥底任務的助力還是阻力？

《臥底洪小姐》的獨特之處，在於它將社會普遍存在的歧視性言語、公司高層陳腐的視線，以幽默諷刺的手法呈現，加上為受欺凌者向上司報復的小插曲，讓調查金融犯罪的沉重劇集仍能逗得觀眾笑出眼淚；加上用淺顯易懂的方式，介紹股市操縱、金融犯罪的相關技巧。

寢室中四位不同目的、背景的女子，都為了能夠在公司站穩竭盡所能，其中城府最深、與金寶多次對峙的高馥熙，彷彿初見就看穿金寶臥底身分。另外，劇集亮點之一包含女子團體「ITZY」申有娜客串金寶的妹妹，作為劇中的年輕人代表，將手把手帶領朴信惠重返20歲，粉絲們必然不可錯過。

《臥底洪小姐》每週末更新中，完結篇將於3月8日上線。

