張震紐約送外賣「被詐騙到傾家蕩產」！　二封金馬作《幸福之路》慘到骨子裡

記者蕭采薇／台北報導

誰能想到，張震竟然會在紐約街頭送外賣，還被詐騙到傾家蕩產？讓張震二度封金馬影帝的感人力作《幸福之路》，背後其實藏著一段「超級迷弟」圓夢的故事。韓裔導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）自爆，他這輩子光是《臥虎藏龍》就看了超過30遍，「我是特地飛到台北，才求到他來演這個外送員！」

▲張震在《幸福之路》飾演在紐約打拼的外送員。（圖／甲上娛樂提供）

《幸福之路》是導演勞埃德李崔將自身短片延伸改編的首部劇情長片，談及選角，導演勞埃德李崔坦言，劇本創作之初便以張震為第一人選，「因為《臥虎藏龍》是我最愛的電影，我至少看了30幾遍！」

巧合的是，他在金馬獎頒獎典禮上，正是從《臥虎藏龍》導演李安手中接過最佳新導演獎，讓他激動直呼：「一年前來台北說服張震到紐約拍戲，一年後再回到台北一起拿獎，真的像完成了一段很圓滿的旅程。」

▲張震以極度內斂而充滿力量的演出，刻畫一位在殘酷現實中無聲掙扎的父親。（圖／甲上娛樂提供）



張震以極度內斂而充滿力量的演出，透過細膩的肢體語言與微表情，刻畫一位在殘酷現實中無聲掙扎的外送員父親，將角色的尊嚴、脆弱與韌性層層堆疊，成功再創演藝生涯巔峰代表作。

張震也分享，這次以一種更「放鬆」的狀態投入演出，用最自然的方式呈現一位父親每日的努力、一次次低頭後再站起來的韌性，以及父女在現實縫隙中仍試圖守住的小小幸福，呼應他在片中的口頭禪「勇敢一點，堅持就是勝利」，他表示，希望透過這部作品傳遞正能量，也期待金馬獎的加持，能讓更多觀眾走進戲院遇見《幸福之路》。

▲張震（右）與魏愷樂（左）在《幸福之路》飾演父女。（圖／甲上娛樂提供）



劇情描述張震飾演在紐約打拼的外送員盧家成，在迎接分隔多年的妻子思語（陳法拉 飾）與女兒雅雅（魏愷樂 飾）團聚之際，卻在短短48小時內接連遭逢車輛失竊、租屋詐騙等打擊，剛萌生的安穩生活瞬間瓦解。為了撐起家庭，他一步步被逼近灰色邊緣，展開一段既真實又令人動容的人生考驗。

張震以放鬆、克制卻極具張力的表演，捕捉父職角色中的矛盾與尊嚴，成為本片最動人的情感核心。《幸福之路》片商也驚喜宣布，1月12日將於大巨蛋秀泰影城舉辦全台唯一的《幸福之路》張震深度映後座談影人場，門票將於明天1月8日中午12點正式開賣，電影將於1月29日全台溫暖獻映。