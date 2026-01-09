OH MY GIRL YooA溫柔形象反轉！片場飆髒話　金聖喆見她滿臉血嚇壞

記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度話題犯罪強片《末路雙嬌》，8日在首爾舉辦媒體試映記者會，導演李煥率領韓韶禧、全鐘瑞、金新綠（又譯金信祿）、鄭英珠、李在均、YooA、金聖喆等主要演員齊聚一堂。本片是OH MY GIRL成員YooA首次登上大銀幕，她飾演金聖喆的妻子，片中她甚至大爆粗口，展現令人驚豔的破格演出。

▲ YooA首度挑戰演出電影 。（圖／采昌國際多媒體提供）

YooA在片中飾演金聖喆的妻子「荷京」，她表示：「劇本裡有非常大膽、突破性的台詞，我一直在想『這部分該怎麼消化？我真的能做到嗎？』」她也分享導演給予的鼓勵：「導演說，把那些台詞演得更帥氣，本身就是成為演員的一部分。」因此，她開創了自己的練習方式：「我在家把髒話當成歌曲一樣，記住音調反覆練習，並透過工作坊讓台詞真正順口。因為我平常幾乎不說髒話，要對別人說這些台詞真的很困難。」她也強調：「雖然是相當破格的嘗試，但我希望這會成為一條好的前進之路。」

▲ YooA與金聖喆飾演夫妻。（圖／翻攝自News1）

此外，YooA也將與片中最大反派「賭王」金聖喆上演夫妻對手戲。雖然兩人同框戲份僅一場，卻留下強烈印象。金聖喆回憶：「感謝大家把我們稱作夫妻，雖然片中確實有出現『妻子』這個稱呼，但很難說是真正的夫妻。因為我和YooA只拍一場戲，那天也是第一次見面，她已經化好滿臉血妝。我以前在MV裡見過她，但當時的形象讓我不禁想『這真的是她嗎？』真的非常破格。」

本片由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司傾力打造，韓韶禧與全鐘瑞領銜主演的年度話題犯罪新片《末路雙嬌》，即將在1月30日於台灣正式上映。