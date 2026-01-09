ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
真人版《魔髮奇緣》卡司公開！「尤金」帥炸激似原版　網狂讚：迪士尼這次懂了

記者蕭采薇／綜合報導

迪士尼近年積極推動動畫真人化，但選角屢次因「過度政治正確」或「背離原著」引發全球爭議。然而，這波選角寒冬似乎迎來了曙光！迪士尼8日正式宣布《魔髮奇緣》（Tangled）真人版卡司，備受期待的男主角「尤金」由米洛曼海姆（Milo Manheim）擔綱，其帥氣神韻與動畫如出一轍，獲得全球網友一致盛讚：「迪士尼終於清醒了！」

▲《魔髮奇緣》（Tangled）真人版卡司，備受期待的男主角「尤金」由米洛曼海姆（Milo Manheim），「樂佩公主」則由蒂根卡芙特（Teagan Croft）拿下。。（圖／翻攝自迪士尼影業）

▲《魔髮奇緣》真人版卡司公開，被全球網友激讚。（圖／翻攝自迪士尼影業）

「尤金」神還原引發網暴動　米洛曼海姆招牌壞笑神同步

在真人版電影中，最令影迷驚喜的莫過於由米洛曼海姆飾演的尤金（Eugene Fitzherbert）。過去迪士尼在《小美人魚》、《白雪公主》的選角上，常因形象與原版動畫落差巨大而遭到炎上，甚至被質疑「毀童年」。但這次尤金的選角消息一出，社群平台幾乎呈現一面倒的支持。

米洛曼海姆不僅擁有深邃五官與陽光氣質，就連尤金那招牌的「迷人壞笑（The Smolder）」都被網友認為極致神還原。大批影迷激動留言：「這就是我心目中的尤金」、「這是迪士尼史上最成功的選角之一」、「終於不用再邊看邊懷疑人生了」。

▲《魔髮奇緣》。（圖／劇照）

▲《魔髮奇緣》。（圖／劇照）

《泰坦》蒂根卡芙特飾演「樂佩」　古典氣質挑戰勇敢公主

至於擁有一頭魔力長髮的「樂佩公主」，則由曾出演影集《泰坦》中「酷姬」一角的蒂根卡芙特（Teagan Croft）拿下。蒂根卡芙特具備清靈的古典氣質與堅毅的眼神，完美符合樂佩公主既天真又勇敢的人設。

不少影迷認為，蒂根與米洛的組合充滿化學反應，兩人不僅在外型上具備「高顏值」的共同點，更在年齡與演技實力上相當契合，讓這對大銀幕情侶的期待值攀升至最高點。

▲《魔髮奇緣》。（圖／劇照）

▲《魔髮奇緣》。（圖／劇照）

擺脫選角爭議陰霾　《魔髮奇緣》盼找回迪士尼魔法

回顧迪士尼先前的真人化之路，《小美人魚》的海莉貝利與《白雪公主》的瑞秋曾格勒都曾因種族與形象問題深陷輿論漩渦，導致電影未上映就先失了口碑。此次《魔髮奇緣》選擇回歸原著精神與大眾審美，被外界解讀為迪士尼試圖挽回粉絲信任的重大舉措。

《魔髮奇緣》真人版除了還原經典的天燈浪漫名場面，也將深入探討樂佩公主如何找尋自我價值，並與尤金展開一場驚心動魄的冒險旅程。電影將延續動畫版的奇幻色彩與音樂魅力，力求在大銀幕上重現那個讓全世界著迷的魔法世界。《魔髮奇緣》真人版即將登陸大銀幕，全球樂佩粉已準備好再度踏上那座高塔。

