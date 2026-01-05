許允樂曬男友視角照甜出汁！　「羞喊李玉璽老公」閃爆

記者王靖淳／綜合報導

許允樂去年初證實與小她6歲的歌手李玉璽交往，小倆口在同年12月驚喜宣布結婚喜訊，正式邁向人生新階段，消息曝光後喜獲一票祝福，平時會透過社群記錄日常的她，最近在Threads分享一系列「男友視角照」，並甜喊李玉璽老公。

▲李玉璽、許允樂去年12月宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

透過許允樂分享的照片可見到，她戴著毛絨漁夫帽，手上正拿著一個看起來像是韓國街頭小吃的點心，正張嘴準備咬下一口，她眼神看向側邊，表情專注在食物上。在其他照片中，許允樂微微彎腰向前，身體前傾靠近鏡頭露出燦笑，眼神直視李玉璽，模樣相當幸福甜蜜。

▲許允樂PO出李玉璽拍的照片。（圖／翻攝自Threads／byleway）

許允樂在文中開心地寫下這是「我在男友手機裡的照片們。」透過這些鏡頭，可見到她在李玉璽面前最真實的一面，同時也捕捉了她最不經意也最自然的瞬間。不過，貼文最大的亮點莫過於，許允樂在文中那句「口誤」修正。她在打完「男友」兩字後，似乎意識到兩人關係的進階，隨即在文中糾正說道：「啊不對，是老公」，並附上一個害羞的表情符號。