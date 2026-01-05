ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
獨／崔立于唱回家鄉！家人到場支持　堅強喊「哭不出來⋯」結果哭了

記者吳睿慈／專訪

人氣偶像崔立于外型帥氣又帶點可愛氣息，反轉魅力深受粉絲喜愛。他去年12月在韓國正式出道後，於1月2、3日帶著見面會回到家鄉，連續3場活動全數完售，台下坐滿粉絲，現場瀰漫著溫馨而真摯的氣氛。他接受《ETtoday》專訪時坦言自己其實很感性，常常在看影片時默默掉淚，「粉絲很常用很大聲的聲音呼喊『謝謝你出道』、『我愛你』，那一瞬間真的很容易被感動。」事實上，在見面會的最後一刻，他也沒能忍住情緒，當看到家人準備的文字應援時，眼淚悄悄落下。

▲▼台灣男孩崔立于韓國出道返鄉過年專訪-崔立于。（圖／記者周宸亘攝）

▲崔立于12月正式在韓出道，2、3日回到家鄉舉辦見面會。（圖／記者周宸亘攝）

崔立于7月現身於實境節目《BOYS II PLANET》受到關注，他性格沉穩安靜，不爭不搶，總是默默朝目標前進，反轉魅力逐漸累積人氣。雖然最終未能打入出道組，但他並未停下腳步，而是在12月以個人身分正式踏入樂壇，推出出道專輯《SWEET DREAM》，一亮相便成為討論焦點，也陸續登上多個熱門節目，讓更多人看見他的努力與成長。

22歲生日前一晚，崔立于接受《ETtoday》專訪時坦言，從未預期售票成績會如此亮眼，「完全沒有想到，雖然在韓國門票售罄，但到了不是韓國的地方，我不太確定是不是有這麼多人支持我。」起初也曾為了票房而擔心，直到1月2日確定加場，逐漸有了實感，「能和大家一起過生日，其實是一件很幸福的事。」說到這裡，他露出靦腆笑容，害羞地點頭承認這是「命運的安排」。

▲▼台灣男孩崔立于韓國出道返鄉過年專訪-崔立于。（圖／記者周宸亘攝）

▲崔立于與家人之間是默默互相支持的類型，他表面不說，但其實把愛珍藏在心中。（圖／記者周宸亘攝）

首次在家鄉舞台演出，崔立于特地邀請家人到場支持。他坦言：「比起緊張，我可能會稍微尷尬，父母要在我面前看我表演，就會覺得有點不自在、有點害羞。」家人屬於默默守護的類型，平時多半透過文字表達關心，而他自己也不太擅長外顯情緒，「到出道以來，中間都不太會跟父母做太多分享，我不太喜歡把我所有的事情告訴別人，包含家人，可能我比較孤僻一點吧。」

話不多，但情感始終放在心裡。崔立于屬於內斂而深情的類型，無論是對家人的愛，或是粉絲長久以來的支持，他都珍藏在心裡，他害羞地承認自己私下其實相當感性，「站在我的立場，應該是我要感謝粉絲，但每次舞台結束後，大家用很大的聲音喊『謝謝你出道』、『我愛你』，真的會讓我很感動。」他也常在私下滑到相關影片時悄悄落淚。

▲▼台灣男孩崔立于韓國出道返鄉過年專訪-崔立于。（圖／記者周宸亘攝）

▲崔立于1日受訪時表示自己不會在見面會哭，但3日活動當天沒忍住情緒還是落淚了。（圖／記者周宸亘攝）

被問到見面會上會不會哭時，他笑著說：「如果想到家人在台下，我可能反而會哭不出來，會覺得很害羞。」但其實崔立于後來在見面會時，感性情緒還是沒忍住，當天掉下了眼淚，台下粉絲看著他哭，不少人跟著落淚、相當捨不得。

▲▼台灣男孩崔立于韓國出道返鄉過年專訪-崔立于。（圖／記者周宸亘攝）

▲崔立于許願盼2026年與更多粉絲見面，過得更幸福。（圖／記者周宸亘攝）

聊起22歲生日願望，崔立于希望可以跟更多粉絲見面，他也盼望2026年可以過得更幸福，「2026年的第一天，我覺得很幸運能夠在去年遇到大家，讓我的2025年變得更幸福，希望今年可以跟更多粉絲朋友規劃我的未來、一起成長，多見面，創造更多美好的回憶。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

