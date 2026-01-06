米基洛克否認透過募資網站繳房租　「那樣太丟人了」

▲米基洛克在Instagram澄清，募資網站上關於他籌款繳納房租的活動，跟他本人毫無關連。（圖／翻攝自Mickey Rouke官方Instagram）

在募資網站發起目標為美金10萬元、繳納房租活動後，影星米基洛克（Mickey Rourke）本人在Instagram發文表示，他對這場籌款活動從頭到尾都一無所知，「我不會要求任何該死的慈善捐款！」

米基洛克在上個月被房東通知，要支付積欠的美金59,100元租金，否則就得在3天內搬離位於洛杉磯的住宅。於是募資網站上就冒出了這項籌款活動，希望可以協助支付相關住房的即時費用。

可是米基洛克在Instagram上表示，那個活動不是他發起的，「如果我需要錢，我不會要求任何該死的慈善捐款，我寧願把槍塞進我的屁股，然後扣下扳機。」他真的不曉得募資網站到底是在幹嘛的，「我的生活很簡單，我不會去找那樣的外部資源。」

他提到，這場活動讓他覺得無比尷尬，「但我會像克服其他事情一樣，一起克服它。」同時他也承認，自己在對外人際關係上，管理得亂七八糟，「我不擅長對外溝通，我得接受超過20年的諮商，以便解決發生在我身上的創傷。我花了很多力氣來面對，我已經不再是過去的那個人了。」他同時也呼籲捐錢的粉絲，可以把募資網站上的捐款都拿回去，自己則會去跟律師討論後續的問題，「我想過應該只有一個人會幫我做這個募資活動，我希望不是我以為的那個人。這件事真的很丟人。」

至於他的錢關，米基洛克說他會去找好友借錢來解決，但是絕對不會開口跟陌生人借錢，「我不是那樣的人。」此外他也跟粉絲保證，會計畫回去拍戲，一切都會上軌道的，「請大家拿回你的錢。」

募資網站上，發起這項籌款活動的人是署名莉雅喬兒瓊斯的女士（Liya-Joelle Jones），她宣稱自己是米基洛克經理人的助理，這項活動是經過米基本人同意授權的。



