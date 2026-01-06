ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

許允樂曬男友視角照甜出汁！
2026偏財運高峰3生肖
《冠軍之路》首週票房破2500萬
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Hamzy 朴娜勑 成勛 胡瓜 白冰冰 康康 王俐人 許允樂

23歲女導演「柬埔寨墜樓亡」！　作品曾入圍釜山電影節

中國女導演賴宇晴墜樓身亡。（圖／木蘭國際電影節官網、華語獨立影像資料館）

▲大陸女導演兼編劇賴宇晴在柬埔寨離奇墜樓身亡，震驚外界。（圖／木蘭國際電影節官網、華語獨立影像資料館）

圖文／CTWANT

根據《星島頭條》與《柬中時報》綜合報導，年僅23歲的大陸女導演兼編劇賴宇晴，日前在柬埔寨金邊市拍攝短劇期間不幸發生墜樓意外，最終搶救無效於1月2日身亡。賴宇晴的代表作品為短劇《愛是一本書》（Love is a Book），曾獲海內外關注；首部長片《潮汐低語》（Whisperings of the Moon），曾入圍第30屆釜山國際電影節，該片故事即設定在柬埔寨金邊。

據警方報告指出，賴宇晴出生於2002年8月，事發當時居住在金邊市一處民宅的一樓。意外發生於去（2025）年12月30日凌晨0時30分左右，她被發現時已重傷，隨即送往金邊的俄羅斯醫院（柬蘇友誼醫院）救治，但延至今年1月2日下午5時仍因傷重不治。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案發地點為一棟多戶住宅，底層為房東自住，一樓由印度籍導演Jatla Siddartha及中國籍女子Li Fang承租，二樓則由一名法國籍男子租住。監視器畫面顯示，案發前一晚23時22分，法國男子返回住所時，賴宇晴曾站在門外，隨後進入屋內。至凌晨0時30分，監視器錄得樓上傳出談話聲響，接著賴女自高處墜落至地面，一樓兩名友人隨即下樓查看並將她扶起。

據了解，賴宇晴自2024年起赴柬與該兩人合作製作短劇。她的父親指出，女兒曾於2025年9月19日赴韓國領獎，但對女兒在柬的具體生活與工作情況並不清楚。 在接獲外甥通知後，於12月31日晚間飛抵柬埔寨，隨即前往醫院照顧女兒至其過世。

根據醫院開立的死亡證明，賴宇晴因頭部與身體多處重創致命，包括腦部腫脹出血、肺部挫傷伴隨血塊，以及鎖骨與脊椎骨折等，事發後即處於昏迷狀態。警方也在現場欄杆上採得指紋痕跡，作為後續調查的重要證據。案發時與死者同層的兩名友人，目前均被警方帶往刑事警察局協助調查。

延伸閱讀
被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭　「正妹變瘋癲大媽」超驚人
好市多宣布調漲會員年費　4月起統一漲至1500元
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

賴宇晴周刊王

推薦閱讀

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚…戒指用紙摺

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚…戒指用紙摺

3小時前

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

22小時前

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》奪收視三連霸　最高點落在這段

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》奪收視三連霸　最高點落在這段

12小時前

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

20小時前

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

15小時前

林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可…女友家世被挖

林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可…女友家世被挖

2小時前

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

1/3 22:29

夢多要求女友隆乳「親自選假體」　張榕容一聽氣炸戲裡當場嗆聲！

夢多要求女友隆乳「親自選假體」　張榕容一聽氣炸戲裡當場嗆聲！

16小時前

許允樂曬男友視角照甜出汁！　「羞喊李玉璽老公」閃爆

許允樂曬男友視角照甜出汁！　「羞喊李玉璽老公」閃爆

10小時前

男星爆雙劈3天戰2女！過夜大咖女星「隔天又聊色開房網美」　2女怒反擊

男星爆雙劈3天戰2女！過夜大咖女星「隔天又聊色開房網美」　2女怒反擊

21小時前

暖心施捨救一家人！　浩子花8年找回恩人「親飛日本還債」揭當年往事

暖心施捨救一家人！　浩子花8年找回恩人「親飛日本還債」揭當年往事

19小時前

連鎖戲院老闆罕見主動包場…票房快破億　高中生看完《大濛》噴淚

連鎖戲院老闆罕見主動包場…票房快破億　高中生看完《大濛》噴淚

12小時前

熱門影音

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢

好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢
郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責

王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責
粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟
惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋
Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》
曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」

崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」
珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷

珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷
Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

看更多

王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

《鋼鐵人2》米基洛克才遭趕離節目！　又被房東「起訴驅逐」

1小時前2

蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！　凍齡美貌秒被認出搶合照

1小時前1

1月6日星座運勢／魔羯挖商機！水瓶強烈桃花　揭曉今日幸運色與貴人

1小時前0

啦啦隊女神身體亮紅燈！林岱縈「狂跑廁所」發現不對勁…驚罹1病症

2小時前20

宣萱同框《尋秦記》原班人馬！一見兒歌天后驚呼：簡直超級防腐劑

2小時前67

林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可…女友家世被挖

3小時前823

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚…戒指用紙摺

10小時前72

許允樂曬男友視角照甜出汁！　「羞喊李玉璽老公」閃爆

11小時前60

瑀熙懷二胎累到崩潰！　遇魔王關卡：出生後會更累

11小時前20

台灣國際兒童影展入圍名單公開！金鐘導演當評審：像活過好幾輩子

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚
    3小時前1422
  2. 1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易
    22小時前8
  3. 打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸
    12小時前42
  4. 朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」
    20小時前143
  5. 台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！
    15小時前165
  6. 林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可
    2小時前126
  7. 獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手
    1/3 22:294022
  8. 夢多要求女友隆乳「親自選胸部假體」張榕容一聽氣炸
    16小時前4
  9. 許允樂曬男友視角照甜出汁！　「羞喊李玉璽老公」
    10小時前142
  10. 男星爆雙劈大翻車！過夜大咖女星「隔天聊色開房網美」
    21小時前2018
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合