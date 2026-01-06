被排擠到受不了！女星退出「有毒媽媽群」：太像高中生

▲艾希莉緹絲黛爾近年轉戰幕後配音、創立護膚品牌。（圖／翻攝ashleytisdalefrench IG）

圖文／鏡週刊

美國女星艾希莉緹絲黛爾（Ashley Tisdale）過去主演迪士尼原創電影《歌舞青春》和影集《小查與寇弟的頂級生活》走紅。40歲的她曾是好萊塢「明星媽媽群」核心成員之一，但她近日爆料被媽媽群的成員排擠，最終決定退出這個有毒的群體，直言：「這一切太像高中生活，我不想再參與了。」

艾希莉與音樂人丈夫克里斯托弗弗蘭奇（Christopher French）育有2名女兒，近日她在《The Cut》撰文，公開自己斷開「有毒媽媽群」的心路歷程。她在文中提到，2021年大女兒出生後，她加入了由多年好友希拉蕊朵芙（Hilary Duff）建立的媽媽群組，成員還包括曼蒂摩兒（Mandy Moore）、梅根崔娜（Meghan Trainor）等女星。媽媽們會一起陪孩子玩、上親子課，甚至一起去度假。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾希莉（左一）曾是明星媽媽群成員，該群組由希拉蕊朵芙（右二）創立。（圖／翻攝Hilary Duff IG）

艾希莉表示，有天她發現，有些聚會她沒被邀請，卻在IG上看到那些媽媽們PO出照片，那種感覺「讓我回到一個以為早就離開的不愉快時期」。她坦言：「有天晚上，我哄女兒睡覺後獨自坐著，心想是不是我不夠酷？突然之間，我又變回高中生，完全搞不清楚自己到底做錯了什麼，才會被排除在外。」

最終，她選擇直接攤牌，「在又一次被排除在聚會之外後，我傳訊到群組說：『這一切對我來說太像高中生活了，我不想再參與。』她也補充說：「老實說，我從不覺得這些媽媽是壞人（也許有一個例外），但這個群體的互動方式，至少對我而言，已經不再健康、正向。」

▲艾希莉與丈夫育有2名年幼女兒。（圖／翻攝ashleytisdalefrench IG）

她寫道：「當你把時間留給對的人，相處起來會是真正舒服的，因為那些人會看見你、把你放在心上，也真心希望你在場。」雖然艾希莉在文章中並未點名任何人，但有眼尖粉絲發現，她已悄悄取消追蹤曼蒂摩兒和希拉蕊朵芙的IG帳號。

事實上，艾希莉過去曾多次公開讚美這個媽媽群，2022年她曾分享一趟與曼蒂、希拉蕊等人的旅行，形容：「能和這些女性一起走過母職之旅，我非常感恩」，但該貼文如今已刪除。2025年初，她也曾感謝媽媽群在洛杉磯大火期間給予支持，寫下：「人與人的連結沒有消失，謝謝那個陪我走過高低起伏的媽媽群。」

▲艾希莉與丈夫、女兒們萬聖節扮成魔法壞女巫。（圖／翻攝ashleytisdalefrench IG）

相較之下，希拉蕊和曼蒂的友誼依舊緊密，兩人因在差不多的時間當上媽媽，成為多年好友，去年加州大火期間，曼蒂失去家園，還一度到希拉蕊家住。上個月她們還分享帶孩子欣賞耶誕節燈飾的旅行照。希拉蕊曾向《PEOPLE》表示：「不管是不是明星，我們最大的連結就是都很愛孩子，我們真的就只是媽媽。」



更多鏡週刊報導

《歌舞青春》夏培40歲了！艾希莉擁2萌寶慶生 網淚喊：永遠的童年回憶

《小查與寇弟》查克重逢麥蒂 她「神凍齡」甜喊：我的弟弟

《怪奇物語》邪惡大反派私下超暖！ 送「1本神祕禮物」讓小演員淚崩