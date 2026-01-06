ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

23歲大陸女導演「柬埔寨墜樓亡」
18縣市低溫　越晚越冷破10度
啦啦隊女神「狂跑廁所」驚罹1病症
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Hamzy 朴娜勑 成勛 胡瓜 白冰冰 康康 王俐人 許允樂

被排擠到受不了！女星退出「有毒媽媽群」：太像高中生

艾希莉緹絲黛爾近年轉戰幕後配音、創立護膚品牌。（翻攝ashleytisdalefrench IG）

▲艾希莉緹絲黛爾近年轉戰幕後配音、創立護膚品牌。（圖／翻攝ashleytisdalefrench IG）

圖文／鏡週刊

美國女星艾希莉緹絲黛爾（Ashley Tisdale）過去主演迪士尼原創電影《歌舞青春》和影集《小查與寇弟的頂級生活》走紅。40歲的她曾是好萊塢「明星媽媽群」核心成員之一，但她近日爆料被媽媽群的成員排擠，最終決定退出這個有毒的群體，直言：「這一切太像高中生活，我不想再參與了。」

艾希莉與音樂人丈夫克里斯托弗弗蘭奇（Christopher French）育有2名女兒，近日她在《The Cut》撰文，公開自己斷開「有毒媽媽群」的心路歷程。她在文中提到，2021年大女兒出生後，她加入了由多年好友希拉蕊朵芙（Hilary Duff）建立的媽媽群組，成員還包括曼蒂摩兒（Mandy Moore）、梅根崔娜（Meghan Trainor）等女星。媽媽們會一起陪孩子玩、上親子課，甚至一起去度假。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾希莉（左一）曾是明星媽媽群成員，該群組由希拉蕊朵芙（右二）創立。（翻攝Hilary Duff IG）

▲艾希莉（左一）曾是明星媽媽群成員，該群組由希拉蕊朵芙（右二）創立。（圖／翻攝Hilary Duff IG）

艾希莉表示，有天她發現，有些聚會她沒被邀請，卻在IG上看到那些媽媽們PO出照片，那種感覺「讓我回到一個以為早就離開的不愉快時期」。她坦言：「有天晚上，我哄女兒睡覺後獨自坐著，心想是不是我不夠酷？突然之間，我又變回高中生，完全搞不清楚自己到底做錯了什麼，才會被排除在外。」

最終，她選擇直接攤牌，「在又一次被排除在聚會之外後，我傳訊到群組說：『這一切對我來說太像高中生活了，我不想再參與。』她也補充說：「老實說，我從不覺得這些媽媽是壞人（也許有一個例外），但這個群體的互動方式，至少對我而言，已經不再健康、正向。」

艾希莉與丈夫育有2名年幼女兒。（翻攝ashleytisdalefrench IG）

▲艾希莉與丈夫育有2名年幼女兒。（圖／翻攝ashleytisdalefrench IG）

她寫道：「當你把時間留給對的人，相處起來會是真正舒服的，因為那些人會看見你、把你放在心上，也真心希望你在場。」雖然艾希莉在文章中並未點名任何人，但有眼尖粉絲發現，她已悄悄取消追蹤曼蒂摩兒和希拉蕊朵芙的IG帳號。

事實上，艾希莉過去曾多次公開讚美這個媽媽群，2022年她曾分享一趟與曼蒂、希拉蕊等人的旅行，形容：「能和這些女性一起走過母職之旅，我非常感恩」，但該貼文如今已刪除。2025年初，她也曾感謝媽媽群在洛杉磯大火期間給予支持，寫下：「人與人的連結沒有消失，謝謝那個陪我走過高低起伏的媽媽群。」

艾希莉與丈夫、女兒們萬聖節扮成魔法壞女巫。（翻攝ashleytisdalefrench IG）

▲艾希莉與丈夫、女兒們萬聖節扮成魔法壞女巫。（圖／翻攝ashleytisdalefrench IG）

相較之下，希拉蕊和曼蒂的友誼依舊緊密，兩人因在差不多的時間當上媽媽，成為多年好友，去年加州大火期間，曼蒂失去家園，還一度到希拉蕊家住。上個月她們還分享帶孩子欣賞耶誕節燈飾的旅行照。希拉蕊曾向《PEOPLE》表示：「不管是不是明星，我們最大的連結就是都很愛孩子，我們真的就只是媽媽。」


更多鏡週刊報導
《歌舞青春》夏培40歲了！艾希莉擁2萌寶慶生　網淚喊：永遠的童年回憶
《小查與寇弟》查克重逢麥蒂　她「神凍齡」甜喊：我的弟弟
《怪奇物語》邪惡大反派私下超暖！　送「1本神祕禮物」讓小演員淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊Ashley Tisdale

推薦閱讀

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚…戒指用紙摺

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚…戒指用紙摺

6小時前

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

1/5 11:30

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》奪收視三連霸　最高點落在這段

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》奪收視三連霸　最高點落在這段

16小時前

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

朴娜勑「車震活春宮」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」送醫被翻出

1/5 12:50

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

台劇女神出道18年最大尺度！低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪

18小時前

蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！　凍齡美貌秒被認出搶合照

蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！　凍齡美貌秒被認出搶合照

5小時前

富士山拍婚紗曝光　陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」

富士山拍婚紗曝光　陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」

1小時前

林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可…女友家世被挖

林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可…女友家世被挖

6小時前

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

1/3 22:29

婚變粿粿上法庭調解！　范姜彥豐突認「狀況比較難受」吐身心現況

婚變粿粿上法庭調解！　范姜彥豐突認「狀況比較難受」吐身心現況

3小時前

夢多要求女友隆乳「親自選假體」　張榕容一聽氣炸戲裡當場嗆聲！

夢多要求女友隆乳「親自選假體」　張榕容一聽氣炸戲裡當場嗆聲！

20小時前

暖心施捨救一家人！　浩子花8年找回恩人「親飛日本還債」揭當年往事

暖心施捨救一家人！　浩子花8年找回恩人「親飛日本還債」揭當年往事

22小時前

熱門影音

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰
好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢

好危險！粉絲把禮物丟上花車 砸中BABYMONSTER雅賢
郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責

王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責
粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟
惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋

惠利.朴寶劍勝負慾爆發　聊天到一半突PK拉筋
Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》
曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」

崔立于被生日蛋糕嚇到惹！　台灣見面會售罄「像命運」
珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷

珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷
Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

看更多

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

謝謝Mei神！A-Lin跨年後感性「心還在台東」　網友再唱：那魯7-11

23分鐘前0

被排擠到受不了！女星退出「有毒媽媽群」：太像高中生

37分鐘前0

焦凡凡挺孕肚現身日本！甜讚「最貼身小夥伴」同行…厚外套遮不住

47分鐘前0

文化幣期間限定國片加碼！「青春早安場」消費350送200點

48分鐘前23

《2026紅白》首波卡司曝光！日本超人氣男團來了　林志穎睽違16年再登台

59分鐘前25

李多慧入鏡《冠軍之路》！遭酸沒去東京應援…網：應找台籍啦啦隊

1小時前0

小煜單親二寶爸生活曝光！　「帶娃排練舞台劇」跟愛兒有專屬手勢

1小時前3011

富士山拍婚紗曝光　陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」

1小時前1

請夏開唱感性告白「謝10年舞者」最後同台：不想哭只想說謝謝妳

2小時前20

23歲女偶像被漫畫家AI惡搞！遭下指令改圖「穿比基尼」她怒刷嘔吐

讀者迴響

熱門新聞

  1. 王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚
    6小時前2222
  2. 1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易
    1/5 11:3010
  3. 打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸
    16小時前62
  4. 朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」
    1/5 12:50143
  5. 台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！
    18小時前165
  6. 蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！
    5小時前43
  7. 富士山拍婚紗曝光陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」
    1小時前5810
  8. 林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可
    6小時前1210
  9. 獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手
    1/3 22:294022
  10. 婚變粿粿上法庭調解！　范姜彥豐突認「狀況比較難受」
    3小時前810
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合