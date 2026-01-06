中居正廣引退400天首露面！滿頭白髮偕女友現身　親回復出傳聞

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男星中居正廣在去年1月被爆對富士電視台女主播職場性侵，重創演藝事業，他也因此宣布引退。在退出演藝圈滿一年後，他被目擊與多年女友一起在百貨公司採購，這也是他睽違約400天首度出現在鏡頭前。

▲中居正廣在去年1月宣布引退。（圖／翻攝自日網）

根據日媒《女性SEVEN》報導，當時，中居正廣身邊站著交往超過十年的舞者女友M小姐，兩人提著大包小包，看起來就像一對平凡恩愛的夫妻。面對記者上前詢問是否考慮重返螢光幕，中居正廣先是驚訝自己被認出來，隨後露出笑容大方否認，明確表達：「從未想過，也從未提過要復出。」這番回應直接粉碎了過去一年來各種揣測他將回歸的傳聞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次露面最讓外界驚訝的，莫過於中居正廣那頭毫不掩飾的白髮。過去身為頂級偶像，他始終維持著明亮的茶色或金髮形象，即便曾在節目中拿自己的白髮開玩笑，直言：「雖然看不出來，但我白髮很多喔。」但業界人士表示，中居內心其實一直認為不該讓粉絲看到自己蒼老的模樣。如今引退後，中居選擇以最真實、自然的狀態生活，不再頻繁補染，被視為是徹底放下偶像包袱的象徵。

▲中居正廣表明沒有復出的想法。（圖／翻攝自日網）

另一方面，中居正廣在經歷富士電視台的高額賠償訴訟與先前的風波時，女友M小姐始終不離不棄，即便中居一度憔悴到需要人隨時照看，她仍選擇守護在側。現在的中居似乎已適應了「隱居生活」，認為滿頭白髮是符合年齡的自然樣貌，顯得格外從容。

至於外界質疑其個人事務所至今仍持續運營，是否在為復出鋪路？相關人士表示，事務所目前仍在處理付費會員的退費作業，在所有手續正式結束前無法關閉，並不是為了復出，「中居親自否定復出的意義非常重大，因為他無法對粉絲說謊。」