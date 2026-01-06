29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！　妹悲痛證實：罹病10年惡化

記者張筱涵／綜合報導

南韓獨立音樂歌手Jin Denim（本名金正燁）驚傳離世，得年29歲。消息由其妹妹於3日透過社群平台對外證實，透露哥哥已於2025年12月17日晚間因事故不幸身亡，消息曝光後，震驚樂壇與粉絲。

▲Jin Denim離世，得年29歲。（圖／翻攝自X／imbcenews）



家屬表示，Jin Denim 的死因為「因病症引發的意外墜落事故」。據了解，他自2015年起長期接受治療，患有雙相情緒障礙與思覺失調相關症狀，多年來持續就醫並服藥，努力控制病情，但近期症狀曾急遽惡化。

Jin Denim的妹妹在聲明中沉痛表示，「哥哥自2015年起便因雙相情緒障礙與思覺失調相關症狀持續接受治療。」Jin Denim本人也清楚自己的病情，一直配合醫院治療並持續服用藥物，努力管理病況，然而近期症狀急遽惡化，已經發展到僅憑家人的協助也難以控制的狀態。

家屬懇請外界不要只將Jin Denim視為悲傷的存在，而是能透過他留下的音樂與溫暖回憶，長久地記住這位音樂人。Jin Denim的安葬地點為京畿道安城Evergreen樹木園。

Jin Denim畢業於中國上海名校復旦大學，2016年以弘大街頭表演團體Si-So（시소）成員身分嶄露頭角，隨後曾以「SingSing」名義發表《Naturalism》、《Bloom（피어나）》等作品。2020年起改以「Jin Denim」為藝名展開個人活動，代表作包括《這一夜過後》、《Eternal》、《Fairytale》等，以溫柔細膩的音樂風格受到樂迷喜愛。Jin Denim 的離世，為南韓獨立音樂圈留下難以彌補的遺憾。