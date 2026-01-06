婚變粿粿上法庭調解！　范姜彥豐突認「狀況比較難受」吐身心現況

記者陳芊秀／綜合報導

藝人范姜彥豐去年（2025年）控訴粿粿婚內出軌王子，上個月兩人更現身士林地方法院家事法庭進行調解。而他曾痛訴人生與工作陷入低潮，面對2026全新的一年，近日更新影片再次吐露「最近狀況比較難受……」。

▲范姜彥豐影片提及「最近狀況比較難受」。（圖／翻攝自IG）

影片中，范姜彥豐開頭就感嘆「最近狀況比較難受，你們懂得……」，言談間流露出遭遇婚變的低潮心境。但他隨即話鋒一轉，提及即便生活不易，「年紀到了保養還是不能少」，並分享醫美診所的療程體驗。他形容這次體驗比預期中更加舒適且全程無痛，放鬆程度讓他險些睡著，更讚賞醫師溫柔且令人安心的專業態度，讓他能在情緒低迷之際，透過這場「讓身體跟心靈都慢下來」的療程重新找回平衡。

粉絲湧入留言打氣「酷還有帥，超讚」、「范姜加油支持你」、「不要太帥ㄟ」、「越來越帥，好好保養，充實自己」、「已經很帥了！再電波下去 那不就帥炸了」。

而范姜彥豐曾在元旦發文，回顧2025年的風波。他有感而發寫道：「這些年的期待，也許真的太過單純，不是世界變了，而是更加看清了人性與現實，隨著時間也更是明白，很多事情不是努力就能換來的，感謝這段時間所有的鼓勵和安慰，即使只是路過的一句加油，都帶給了我內心很大的溫暖。」他也表示自己還在努力，儘管現在依舊會突然很emo，可能只是聽到一句歌詞，或是路上的一個畫面，就會瞬間掉進情緒裡，「但抓得住的，永遠只有當下對吧？餘生很可貴，未來就留給愛我的人和更愛自己的自己吧。」

▲范姜彥豐元旦發文吐心聲：「很多事情不是努力就能換來的。」（圖／翻攝自IG）