帕拉斯才剛出道就爆爭議！　「拿回MV版權」親露面曝真相

記者蔡琛儀／台北報導

由主唱FAMA、吉他手小葵、貝斯手漢堡以及鼓手大寶組成的新人樂團「帕拉斯」，推出首張專輯《下天堂 Falling Down To Heaven》，卻被之前合作過的影像工作者指控，當初雙方以「互惠」方式合作兩支MV，最後上線的卻不是他的作品，今（6日）他們舉辦記者會，也出面說明過程。

▲新人樂團帕拉斯由貝斯手漢堡（左起）、主唱FAMA、鼓手大寶、吉他手小葵組成。（圖／記者周宸亘攝）

小葵表示：「趁這次謝謝辛苦製作的工作人員，也辛苦團員，我們前後忙半年想要完成這個作品，途中很幸運被迷音樂看到，尊重公司所有決定。」最近所屬公司也出面和對方兩度溝通，已有圓滿結果，公司表示，雙方當時都是在對業界行規不了解的狀況下，簽下不平等條約，對方得知正確行規跟方式後，經過2次協調總算有了完美結局。

對方同意將MV版權歸還給帕拉斯後，帕拉斯的公司未來也將以不同方式呈現這些作品，至於要回版權有沒有又多花錢？公司表示沒有。小葵坦言被爆料時心情有受到影響，「我們只希望把作品做好，就只有這個目標，沒想到會發生這件事。」自嘲講不出太好聽的話，但不想讓事情節外生枝，因此交由專業人士出面。

▲帕拉斯剛出道就遇上爭議事件，好在圓滿落幕。（圖／記者周宸亘攝）

有趣的是，帕拉斯上新聞後，小葵媽媽看到直喊：「你上電視了耶！」結果他一看，是報導他們MV爭議，立刻跟媽媽解釋來龍去脈，小葵也說「要明白願意踏入這行是為了什麼，接下來還是會被罵，我們會開始慢慢不怕。」