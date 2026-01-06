富士山拍婚紗曝光　陳漢典與Lulu閃爆「像太陽永遠都在」

記者葉文正／台北報導



陳漢典、LULU「大喜之日」不藏了，1/25情定文華東方辦婚宴約定終生！去年10月20日正式結為連理的陳漢典與LULU為了親友們驚喜，特別在百忙的跨年工作期時把喜帖一一寄出，當作新年驚喜獻給大家，並宣布將於1/25於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，今天更是出多款婚紗，讓粉絲們一飽眼福。

▲陳漢典與LULU富士山婚紗曝光。（圖／天地合提供）

喜帖中夫妻倆在富士山前浪漫依偎、親密碰鼻的模樣令人稱羨，今天在社群上公布的一系列在富士山河口湖前拍攝的婚紗照片更甜炸眾人，身穿Demetrios Bridal Room 旗下品牌婚紗的LULU頭戴長頭紗、低胸唯美純白禮服宛若「湖中女神」，依偎在身著英挺帥氣西裝的陳漢典旁堪稱是天作之合的最佳寫照，可說完美演繹婚紗時尚。

▲陳漢典與LULU的婚紗太甜。（圖／天地合提供）

而兩人在天公作美頂著豔陽、並在清晰富士山美景的「見證」下完成婚紗照拍攝，不僅被眾人稱讚「人品爆發」，「太陽與山」的映襯更內藏兩人濃情密意喜帖的「幸福密碼」，陳漢典透露：「因為 Lulu 是個性比較『E』人的 Sunny Girl，她就像太陽一樣照亮著我；而我的個性比較『I』，就像這座富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」如此浪漫寓意為原本大氣、唯美的婚紗照多了一份細膩的柔情，也展現出這對螢幕搭檔升格人生伴侶後，那份堅定不移的甜蜜承諾。

▲湖畔的LULU特別美。（圖／天地合提供）

或許是浪漫情意感動天，兩人在拍攝五天的過程中，不僅遇到天公作美遇到五天大晴天，更天天看到「富士山爺爺」露臉，彷彿像為這對新人互許終身「加持」，讓拍攝出一系列的浪漫婚紗照美到不可思議；兩人坦言在拍攝前完全沒有討論要做任何動作，僅靠著親友們的「花式稱讚」及攝影師的簡單指導就自然而然地完成拍攝。

▲兩人相約在日本拍婚紗。（圖／天地合提供）

正因為拍攝出太多奇蹟美照，讓兩人靈機一動，決定把這些照片變成「實用」的婚禮小物，陳漢典笑說：「屆時要給受邀前來的賓客一個小驚喜！」至於問到1/25婚禮上的婚紗樣式及尺度，LULU透露屆時將同樣會穿著 Demetrios Bridal Room 旗下品牌婚紗，更以「優雅兼具性感」六字預告，「絕對會讓大家驚豔！」

▲陳漢典與Lulu在富士山周圍留下愛的足跡。（圖／天地合提供）

提及會決定到富山拍攝的原因，陳漢典與 LULU 也不約而同給出了超浪漫、又極具畫面感的答案；陳漢典形容富士山給他的第一印象就是「穩定感滿滿」，他笑說：「富士山很特別，有時候天氣不好會看不到它，但只要風雨、烏雲一散，它就還是在那裡，就像我們一樣，無論發生什麼事，都會一直站在彼此身邊。」一句話把愛情比喻成世界級地標，溫柔又踏實，甜度瞬間破表。

▲終於如願在富士山拍婚紗。（圖／天地合提供）

而對於自稱是「富士山發燒友」的 LULU 來說，富士山更像是一段陪伴她多年的心靈座標，她透露，大約九年前第一次到日本自助旅行時，就幸運地看見完整的富士山，「大家都會說要人品夠好才看得到，那一次真的覺得自己很幸運。」

▲拍攝時天天都是好天氣。（圖／天地合提供）

她也坦言其實往後再訪富士山，不一定每次天氣都完美，有時霧氣瀰漫、有時陰雲遮頂，但即便如此，富士山始終靜靜地佇立在那裡，「生活中不可能天天都是好天氣，難免會有爭執、摩擦或情緒低潮，但重要的是，這個人始終在身旁支持著你，「就像富士山一樣，不管看不看得到，它都在那裡。」而如此浪漫宣言，正好映照了兩人的感情狀態。

值得一提的是，兩人藏著滿滿巧思與甜度的喜帖由 LULU 的妹妹「路馬力」親自操刀設計，紅色喜帖上除了放上陳漢典與 LULU 在日本富士山取景拍下的浪漫婚紗照外，周圍還圍繞著一群手牽手跳舞、唱歌的可愛動物插畫，畫面喜氣洋洋又童趣十足，完全呼應這對新人溫暖、活潑又不按牌理出牌的風格。

LULU 也笑說：「那些動物就是代表我們的親友們，大家手牽手一起來參加我們的婚禮。」而不只外觀可愛更暗藏1/25婚禮布置「彩蛋」，LULU表示：「信封攤開來就是小海報，分成兩邊，在右半邊像是馬戲團的帳篷，就是”LULU LAND”，左邊寫”HANK LAND”則是漢典。」她更預告，婚禮當天的整體視覺設計將比照這個概念呈現，「我們一人一個小樂園，但最後會在同一個地方相遇。」甜蜜巧思藏在每個細節中，連喜帖都成為新人愛情故事的延伸。

除此之外，設計概念更是暗藏深意，LULU 分享，其實喜帖本身就是一個「會說故事的設計」，「單看其中一面是一個『喜』字，拿遠一點看，很像一位新娘拿著一朵花；翻到另一面，也是『喜』字，但遠看就變成一位新郎，手上還有一顆小愛心。」當喜帖整張攤開時，兩個「喜」合在一起正好成為「雙喜」，象徵兩人攜手步入人生新階段，當中一段英文標語”He is her joy, she is his happiness”「他是她的喜樂，她是他的幸福。」成了彼此愛情宣言，LULU 感性表示「雖然我們結婚了，但我們夫妻倆依然都是一個完整的人，沒有因為結婚而失去自己、變成另一個人，而是兩個完整的人選擇走在一起。」

此次陳漢典、LULU遠赴日本富士山拍婚紗不僅「人品爆發」讓天公作美，還幸運地獲得星宇航空、日本星野集團兩大企業大力支持，促成「雙星報喜」力挺為彼此良緣再添『星』級規格的甜蜜見證，可說喜上加喜！

星宇航空的董事長張國煒在得知這對新人喜訊後，豪氣地直送兩人去日本來回「頭等艙」的機票，讓LULU開心笑說：「真的很感謝星宇航空！我跟老公都是人生第一次搭頭等艙，好像『劉姥姥逛大觀園』，從到貴賓室到上飛機震撼感連連，一路上收到許多小蛋糕、小卡片等暖心小禮物，整個旅途充滿驚喜！而陳漢典、LULU 兩人此次為期五天四夜的日本富士山婚紗拍攝行程，住宿方面特別由日本知名飯店品牌「星野集團」贊助旗下高級度假村【虹夕諾雅 富士】套房，讓這趟婚紗之旅從取景到下榻都充滿滿滿幸福感，堪稱「邊拍婚紗、邊度蜜月」的夢幻行程。

LULU透露先前就曾帶著家人住過同系列飯店，「早晚透過落地窗，富士山美景立刻印入眼簾，身心都被療癒了！」也因此這次開始構思婚紗拍攝時，LULU 腦中第一個浮現的畫面，就是當時在飯店中體驗到的「每天看到滿滿富士山的幸福感」；她透露一開始抱著「試試看」的心情聯繫星野集團公關，沒想到對方反應超爽快，「公關真的很可愛，幾乎是秒回，一口氣就說：『好，那我們來合作吧！』」也因此促成這次夢幻級的住宿合作，讓婚紗拍攝不只畫面浪漫，連過程都充滿驚喜與溫度。