萬芳新身份曝光！　組全女子樂團：我們是一群壯女

萬芳攜手全女性樂團推出全新音樂企劃「萬芳和壯女們 One Strong」，打造「Everyday Sunday每天都是星期天」演唱會，巡迴首場將於1月18日在台北華山Legacy登場，並推出同名單曲〈Everyday Sunday〉作為主題曲。

▲萬芳組團「壯女們」。（圖／原點概念提供）

「壯女們」成軍於2025年，由萬芳擔任主唱，集結王榆鈞、賴雅芳與楊庭禎三位女性音樂人，分別負責吉他鍵盤與編曲、節奏打擊以及大提琴演奏。四人以全新編制重新詮釋萬芳作品，展現成熟自在、溫柔卻堅定的女性能量。

團名源自萬芳一句玩笑話，看著團員們身形纖細卻背著沉重樂器，笑稱是一群「壯女」。萬芳也分享，所謂的「壯」並非外表強悍，而是內心有力量，「最壯的聲音，不一定最大聲，而是來自夠強壯的心。」希望透過音樂，陪伴觀眾在旋律中被理解、被接住。

▲萬芳攜手全女性樂團推出全新音樂企劃「萬芳和壯女們 One Strong」。（圖／原點概念提供）

近期官方釋出的快問快答影片，也曝光團員私下互虧互鬧的一面。新歌〈Everyday Sunday〉靈感來自練團時萬芳隨口哼唱的旋律，輕快洗腦，象徵在日常中為自己保留一個星期天。萬芳期盼以這份輕盈陪伴，邀請樂迷走進現場，感受音樂帶來的溫暖與力量。