蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！　凍齡美貌秒被認出搶合照

▲蔡依林大巨蛋開唱，本刊讀者於演出前在大巨蛋外直擊，現年70歲的蔡媽黃春美親臨現場力挺愛女。（圖／蘇聖倫攝、讀者提供／CTWANT）

圖文／CTWANT

蔡依林一連3天在台北大巨蛋舉辦的《JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》於1日圓滿落幕。時報周刊CTWANT讀者也於演出前在大巨蛋外直擊，現年70歲的蔡媽黃春美親臨現場力挺愛女，不少粉絲一眼就認出氣質依舊、凍齡有成的蔡媽，紛紛上前要求合照，場面宛如小型粉絲見面會。

▲蔡依林出道26年首度站上台北大巨蛋舞台，以震撼規格宣告華語流行音樂邁入全新里程碑。（圖／凌時差提供／CTWANT）

出道26年，蔡依林首度站上台北大巨蛋舞台，以震撼規格宣告華語流行音樂邁入全新里程碑。演唱會製作團隊豪砸新台幣9億元，打造前所未見的「愉悅宇宙」，結合36位來自各國的舞者與多組巨型舞台機關，3場演出共吸引12萬名觀眾朝聖，讓歌迷直呼意猶未盡。

為了應付高強度演出，蔡依林在飲食與體能管理上也格外謹慎。她曾透露：「因為味精容易讓人感到口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏。」因此演出期間特別調整飲食內容，力求最佳狀態。而最強大的後援，莫過於蔡媽滿滿的母愛支持。

▲不少粉絲一眼就認出氣質依舊、凍齡有成的蔡媽，紛紛上前要求合照。（圖／讀者提供／CTWANT）

她說這次3天演唱會期間，蔡媽每天早晚親自燉煮魚湯與雞湯，替女兒補充體力與膠原蛋白，以實際行動守護天后完成高難度演出的每一刻。而3場大巨蛋演出結束後，蔡依林隨即宣布將於農曆年後啟動中國巡演，首波名單包含深圳、杭州、蘇州等14座城市，場次預估超過30場。對於即將到來的高強度行程，天后搞笑喊話歌迷：「骨盆底肌鍛鍊起，到時見！」

