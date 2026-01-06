ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
林俊傑新戀情推手起底！「台灣人牽線」獲爸媽認可…女友家世被挖

愛情無關年齡／獨家！董座牽線獲爸媽認可　林俊傑新戀情推手起底

▲林俊傑出道二十多年首度認愛，引發網友們議論紛紛。（圖／翻攝自林俊傑IG）

圖文／鏡週刊

金曲歌王林俊傑認愛中國大陸籍的網紅女友七七後，女方的身分背景持續被起底；本刊掌握兩人相處細節，原來林俊傑是經由台灣直播平台的董事長牽線、認識七七後，進展快速。據悉，兩人已經熱戀1年半，連林俊傑的爸媽都認可，有望朝著結婚的方向前進。

愛情無關年齡／獨家！董座牽線獲爸媽認可　林俊傑新戀情推手起底

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林俊傑（左二）和七七（左一）同遊紐西蘭時曾遭網友直擊，不只紐西蘭，林俊傑幾乎和女友踏遍各大洲。（圖／翻攝自微博）

能夠讓林俊傑出道二十多年來首度公開認愛，網紅七七的魅力令人好奇，而這段戀情的萌芽，其實是源自於名流圈的精準牽線。據悉，由於林俊傑的興趣就是看網紅直播，因此認識了台灣直播平台的董事長，和對方是好哥們，會一起去露營；直播平台的辦公室裡，還放著林俊傑送上的公仔、藝術品等禮物，雙方交情相當地好。

差20歲不怕　留愛的足跡

愛情無關年齡／獨家！董座牽線獲爸媽認可　林俊傑新戀情推手起底

▲林俊傑（左）作為天王級歌手，巡演場場爆滿，吸金能力超強。右為王心凌。（圖／翻攝自王心凌臉書）

經直播平台董座的引薦，林俊傑才和七七有更進一步的往來，且對七七幾乎是一見鍾情，女方不管是氣質、外型，都完美正中林俊傑的心。即使彼此之間有著約20歲的年齡差距，但溝通毫無障礙，因他們都對於時尚、藝術品很有興趣，常常聊起來就滔滔不絕。

愛情無關年齡／獨家！董座牽線獲爸媽認可　林俊傑新戀情推手起底

▲林俊傑慶祝母親生日時，順勢公開女友七七和家人合照，顯示戀情已被長輩認可。（圖／翻攝自林俊傑IG）

據悉，兩人在2024年中正式交往，至今已經1年半，林俊傑對七七不只是捧在手心上的呵護，生活、工作都將女生帶在身邊，在世界各地留下愛的足跡。而且林俊傑出手闊綽，對七七很大方，送上精品如LV、香奈兒或愛馬仕都不手軟。林俊傑媽媽對女方也相當滿意，連工作人員都有感覺到，這次戀情真的不一樣，已經用「準林嫂」的規格在看待七七。

愛情無關年齡／獨家！董座牽線獲爸媽認可　林俊傑新戀情推手起底

▲七七被傳是中國大陸企業威創董事之女，但該公司涉嫌割韭菜，也讓七七的來頭更顯戲劇化。（圖／翻攝自新浪財經）

戀情遭爆料　傳董事千金

只是七七一夕成名，跟著而來的是網友的肉搜，有陸媒報導，七七本名劉偲敔（音同雨），出身廣東，後取得美國籍，父親是中國大陸上市公司威創董事劉建國；但該公司爆發掏空爭議下市，公司老闆更被指控疑似捲走資金後滯留美國，這場經濟犯罪在對岸引發巨大震盪，無數投資人的心血化為烏有。

愛情無關年齡／獨家！董座牽線獲爸媽認可　林俊傑新戀情推手起底

▲七七有著被封為「AI女神」的美貌，更傳出是白富美、美籍華裔的人生勝利組。（圖／翻攝自七七IG）

就本刊查證，七七確實姓劉，但七七過去的數位足跡跟「白富美」人設有相當落差，她被扒出發過許多大尺度的「擦邊照」，甚至為線上賭博平台做業配，最令人尷尬的莫過於，她疑似曾私下轉售林俊傑演唱會門票被抓包。

總之，林俊傑破天荒認愛帶來的效應還在持續，不只有粉絲傷心脫粉，就連女友七七的背景，也眾說紛紜。


