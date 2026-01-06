神複製！李千娜紅白攜帶女兒登台表演　預告驚喜內容：希望會令大家感動

記者孟育民／台北報導

一年一度除夕夜最大盛事，台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》即將於115年1月31日（六）在台北小巨蛋登場，最受觀眾期待的首波卡司名單正式曝光！近日在演唱會中首度同台飆唱的「複製貼上母女檔」李千娜與顧穎，將透過《紅白》再度合體，李千娜興奮表示：「這次帶著女兒來到小巨蛋，意義很不一樣。」

▲李千娜即將帶著女兒登台。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

李千娜更透露這次將會帶來從未嘗試過的形式與曲風，由顧穎開場當主秀，唱出兩個女孩一路成長的過程，再由李千娜接棒詮釋耳熟能詳的年代熱曲，而演唱會中的驚喜合體廣受好評，讓母女倆期待未來能再次合作，李千娜也不忘帶著滿滿母愛表示：「希望再一次的合體會令大家感動，也更認識、更喜歡顧穎。」並展望未來不論是音樂或影視作品，都能帶給觀眾更多感動與驚喜。

▲顧穎。（圖／台視提供）

人氣金曲樂團告五人連續4年陪伴觀眾迎新年，再度回到《紅白》這個熟悉又溫暖的舞台，期望打造出專屬於《紅白》的演出內容，為新年注入滿滿能量，並向觀眾喊話：「敬請期待！」，回顧2025年，告五人推出的新作品不僅橫掃各大音樂榜單，更唱進高雄世運舉辦5萬人演唱會，完成大型演出後也回到Livehouse演出，與歌迷近距離互動，成為告五人心中難忘的時刻，面對即將到來的農曆假期，告五人也將放慢腳步，與家人走春出遊，共享美好生活點滴。





▲告五人。（圖／台視提供）





