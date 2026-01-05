ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
明日花綺羅全身麻醉「咬斷門牙」險喪命！　首發聲：一度覺得要死了

記者田暐瑋／綜合報導

日本前AV女優明日花綺羅（明日花キララ）元旦PO出影片祝粉絲新年快樂，多次開口大笑，嘴中明顯少了一顆門牙，引發網友熱議，2日直播中她也說明斷牙原因，是因為整型要全身麻醉，過程危急「一度覺得要死了」才不慎咬斷牙齒。

明日花綺羅整型成癮　全身麻醉鬼門關前走一遭

明日花綺羅在2日直播中，透露牙齒斷了，起因是2025年年底接受全身麻醉的美容整型手術，到目前已經第5天，「在全身麻醉恢復的過程中，我突然感到恐慌，似乎覺得自己要死了。」她提到，因為心中拼命告訴自己「不能死」，一用力就咬緊了嘴裡的管子，導致牙齒斷裂。

明日花綺羅以往進行多次整型手術，2022年出演《真的嗎！？TV》時，坦言全身「大部分都整了！」也曾在節目企劃中獲選為「想成為的藝人整型臉孔」第一名。

▲明日花綺羅斷牙。（圖／翻攝自明日花綺羅IG）

▲明日花綺羅斷牙。（圖／翻攝自明日花綺羅IG）

麻醉科醫師點出全麻危險關鍵　網友反應兩極

對於明日花綺羅愛美不要命的舉動，一名自稱是麻醉科醫師的網友表示，麻醉（包括靜脈麻醉）會導致呼吸變弱，以及氧氣不足的緊急情況，非麻醉科醫師可能因焦慮而試圖確保氣道暢通，但這極有可能危及生命，進而造成牙齒受損。

網友也紛紛表示，「即使是為了美麗，是否真的有必要這樣整型」、「差點沒命了吧」，但明日花綺羅似乎並不在意，仍開心寫道：「雖然臉腫得很，但多虧大家的支持，2026年每天都在微笑！」

▲明日花綺羅斷牙。（圖／翻攝自明日花綺羅IG）

▲明日花綺羅斷牙。（圖／翻攝自明日花綺羅IG）

明日花綺羅

