走過喪妻低潮！韓國歌王40週年「巡演後引退」：在最美好時走下舞台

記者張筱涵／綜合報導

韓國樂壇傳奇歌手任宰範宣布，將在完成出道40週年全國巡迴演唱會後，正式從歌壇引退。所屬公司於4日證實，任宰範已向身邊人表達將「離開舞台」的決定，並親自透過節目與聲明，向大眾說明這項深思熟慮後的選擇。

▲任宰範將引退。（圖／翻攝自Instagram／yimjaebeum_official）



任宰範目前正進行《我是任宰範》40週年巡演，自去年11月起陸續在大邱、仁川、釜山等地與歌迷見面，首爾場則將於本月17、18日在奧林匹克公園KSPO巨蛋登場，也被視為他歌手生涯的最後舞台。任宰範亦將於《JTBC NEWS ROOM》中親口談及引退心境，預告中他坦言，這個決定並非一時衝動，而是歷經長時間反覆思考後所下的結論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1986年以搖滾樂團「Sinawe」主唱身分出道的任宰範，橫跨搖滾、抒情、R&B、藍調等多種曲風，憑藉獨特而充滿爆發力的嗓音，留下〈飛翔〉、〈告解〉、〈今晚過後〉、〈愛〉和〈為了你〉等無數經典作品，2011年登上《我是歌手》舞台，以深刻情感詮釋歌曲再度感動大眾，奠定「國民歌王」地位。

▲任宰範演唱過多首膾炙人口的歌曲。（圖／翻攝自Instagram／yimjaebeum_official）



然而，任宰範的演藝人生也歷經多次中斷與沉潛，2017年妻子因病辭世一度全面停下活動，直到近年才透過《Begin Again》、《Sing Again》系列節目重新與觀眾交流，即使如此，他仍多次坦言，對聲音與表現的自我要求愈來愈高，也逐漸感受到體力與狀態的變化，最終選擇在40週年這個重要節點，為歌手生涯畫下句點。

任宰範強調，引退並非否定過去，而是希望在「最美好的時刻」主動走下舞台，將最後的尊嚴與感謝留給一路相伴的歌迷。他也表示，剩餘的巡演將傾盡所有心力完成，向支持他數十年的歌迷好好道別。

▼任宰範經典曲〈為了你〉。（影片／取自YouTube／임재범 공식채널 Yimjaebeum Official，如遭刪除請見諒）



▼任宰範經典曲〈告解〉。（影片／取自YouTube／Sun태양，如遭刪除請見諒）



【任宰範聲明全文】

親愛的各位：

在寫下這篇文字之前，我猶豫了很久。

每當想要用言語說出口，喉嚨就會哽住，實在沒有勇氣看著大家親口說明，所以在最後的時刻，只能以文字來傳達。站上舞台時，我的心臟依然炙熱，但僅憑這份熱情，已不足以承擔一切，我必須承認，自己所擁有的東西正一樣一樣地離開我的手中。

我思考了很久。無數次回頭審視自己，也無數次與自己對抗。今天，在這個位置上，我第一次想誠實地向大家坦白我的心。

我決定在這次 40 週年巡演結束後，從舞台上退下來。

我很清楚，這對我而言、對你們而言，都是不容易的決定。所以更加感到抱歉，也更加感謝。你們是我歌聲的起點，也是我能夠撐到現在的理由。

即使在整理最後篇章的此刻，你們依然站在我身旁。我真心希望，這個選擇不會讓我走過的一切歲月失色，也不會成為只留下遺憾的告別。

能在最好的時候、最美的日子裡，親自走下舞台，我認為那是我僅存的最後自尊，也是我表達感謝的方式。剩下的 40 週年最後舞台，我將傾盡所有仍擁有的力量與心意，全部獻給你們。

我希望能以自己的方式，安靜卻真誠地，走到最後。所有愛過我歌聲的人、與我一同走過人生的你們，我由衷地感謝，也真的感到抱歉。

請務必將我今天的這份心意，溫暖地留存在你們的記憶中。

謝謝你們。真的……謝謝你們。