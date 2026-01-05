走過喪妻低潮！韓國歌王40週年「巡演後引退」：在最美好時走下舞台

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

王陽明新年出車禍
元旦後4生肖運勢翻紅
阿本參加婚禮被催婚
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

馬國畢 康康 小嫻 大S 具俊曄 朴娜勑 王陽明 米可白

走過喪妻低潮！韓國歌王任宰範40週年「巡演後引退」：在最美好時走下舞台

記者張筱涵／綜合報導

韓國樂壇傳奇歌手任宰範宣布，將在完成出道40週年全國巡迴演唱會後，正式從歌壇引退。所屬公司於4日證實，任宰範已向身邊人表達將「離開舞台」的決定，並親自透過節目與聲明，向大眾說明這項深思熟慮後的選擇。

▲▼任宰範。（圖／翻攝自Instagram／yimjaebeum_official）

▲任宰範將引退。（圖／翻攝自Instagram／yimjaebeum_official）

任宰範目前正進行《我是任宰範》40週年巡演，自去年11月起陸續在大邱、仁川、釜山等地與歌迷見面，首爾場則將於本月17、18日在奧林匹克公園KSPO巨蛋登場，也被視為他歌手生涯的最後舞台。任宰範亦將於《JTBC NEWS ROOM》中親口談及引退心境，預告中他坦言，這個決定並非一時衝動，而是歷經長時間反覆思考後所下的結論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1986年以搖滾樂團「Sinawe」主唱身分出道的任宰範，橫跨搖滾、抒情、R&B、藍調等多種曲風，憑藉獨特而充滿爆發力的嗓音，留下〈飛翔〉、〈告解〉、〈今晚過後〉、〈愛〉和〈為了你〉等無數經典作品，2011年登上《我是歌手》舞台，以深刻情感詮釋歌曲再度感動大眾，奠定「國民歌王」地位。

▲▼任宰範。（圖／翻攝自Instagram／yimjaebeum_official）

▲任宰範演唱過多首膾炙人口的歌曲。（圖／翻攝自Instagram／yimjaebeum_official）

然而，任宰範的演藝人生也歷經多次中斷與沉潛，2017年妻子因病辭世一度全面停下活動，直到近年才透過《Begin Again》、《Sing Again》系列節目重新與觀眾交流，即使如此，他仍多次坦言，對聲音與表現的自我要求愈來愈高，也逐漸感受到體力與狀態的變化，最終選擇在40週年這個重要節點，為歌手生涯畫下句點。

任宰範強調，引退並非否定過去，而是希望在「最美好的時刻」主動走下舞台，將最後的尊嚴與感謝留給一路相伴的歌迷。他也表示，剩餘的巡演將傾盡所有心力完成，向支持他數十年的歌迷好好道別。

▼任宰範經典曲〈為了你〉。（影片／取自YouTube／임재범 공식채널 Yimjaebeum Official，如遭刪除請見諒）

▼任宰範經典曲〈告解〉。（影片／取自YouTube／Sun태양，如遭刪除請見諒）

【任宰範聲明全文】

親愛的各位：

在寫下這篇文字之前，我猶豫了很久。

每當想要用言語說出口，喉嚨就會哽住，實在沒有勇氣看著大家親口說明，所以在最後的時刻，只能以文字來傳達。站上舞台時，我的心臟依然炙熱，但僅憑這份熱情，已不足以承擔一切，我必須承認，自己所擁有的東西正一樣一樣地離開我的手中。

我思考了很久。無數次回頭審視自己，也無數次與自己對抗。今天，在這個位置上，我第一次想誠實地向大家坦白我的心。

我決定在這次 40 週年巡演結束後，從舞台上退下來。

我很清楚，這對我而言、對你們而言，都是不容易的決定。所以更加感到抱歉，也更加感謝。你們是我歌聲的起點，也是我能夠撐到現在的理由。

即使在整理最後篇章的此刻，你們依然站在我身旁。我真心希望，這個選擇不會讓我走過的一切歲月失色，也不會成為只留下遺憾的告別。

能在最好的時候、最美的日子裡，親自走下舞台，我認為那是我僅存的最後自尊，也是我表達感謝的方式。剩下的 40 週年最後舞台，我將傾盡所有仍擁有的力量與心意，全部獻給你們。

我希望能以自己的方式，安靜卻真誠地，走到最後。所有愛過我歌聲的人、與我一同走過人生的你們，我由衷地感謝，也真的感到抱歉。

請務必將我今天的這份心意，溫暖地留存在你們的記憶中。

謝謝你們。真的……謝謝你們。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

任宰範

推薦閱讀

快訊／韓國民影帝安聖基離世！曾患血癌　心臟驟停搶救6天無效

快訊／韓國民影帝安聖基離世！曾患血癌　心臟驟停搶救6天無效

2小時前

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康主動借200萬暖舉曝光！

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康主動借200萬暖舉曝光！

16小時前

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！　4只全是經典稀有款

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！　4只全是經典稀有款

3小時前

小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

小嫻深夜悲痛發聲　母離世「忍痛病床道別」撐完演出：媽我完成了

9小時前

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控　「曾求救AI幫幫忙」

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控　「曾求救AI幫幫忙」

1/4 10:31

大S離世近一年！具俊曄新年赴金寶山「落寞擦墓碑」　深情畫面曝

大S離世近一年！具俊曄新年赴金寶山「落寞擦墓碑」　深情畫面曝

17小時前

王陽明新年出車禍！　「誤判綠燈追撞前車」自責道歉：我會負責

王陽明新年出車禍！　「誤判綠燈追撞前車」自責道歉：我會負責

11小時前

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

1/3 22:29

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程　做一半還狂踢椅背

1/3 09:57

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿…挨轟低俗

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿…挨轟低俗

1/4 08:51

唐綺陽運勢／天秤公事家事兩頭燒！獅子「遠距離更穩定」射手多體諒

唐綺陽運勢／天秤公事家事兩頭燒！獅子「遠距離更穩定」射手多體諒

4小時前

米可白自揭2月將動刀！　曬「逆齡瀏海自拍照」吐近況

米可白自揭2月將動刀！　曬「逆齡瀏海自拍照」吐近況

11小時前

熱門影音

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」
郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場
蔡尚樺跨年

蔡尚樺跨年
張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分
蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她
張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒

張晨光娶媳婦　眾星雲集喝喜酒
楊謹華和老公朝聖張惠妹　〈三天三夜〉同框A-Lin嗨瘋

楊謹華和老公朝聖張惠妹　〈三天三夜〉同框A-Lin嗨瘋
蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美

蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
春風挺郭書瑤「我照顧妳啊」　她笑：你們知道我喜歡的類型吧

春風挺郭書瑤「我照顧妳啊」　她笑：你們知道我喜歡的類型吧
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

看更多

【吃到原地睡著？】全家認真吃飯時...弟弟突然來個驚喜（嚇）

即時新聞

剛剛
剛剛
36分鐘前31

王祖賢首發聲「曝當年引退真實原因」！　藏21年證實：曾罹患憂鬱症

53分鐘前20

秦偉性侵8女判刑7年8月！關了5年8個月...第6度申請假釋遭駁回

2小時前2

明日花綺羅全身麻醉「咬斷門牙」險喪命！　首發聲：一度覺得要死了

2小時前21

2025年度人氣南韓男歌手TOP1是SJ成員！　TWICE彩瑛人氣南韓女歌手奪冠

2小時前23

2025人氣台灣樂壇男、女歌手冠軍出爐！　告五人奪人氣台樂團冠軍

2小時前46

快訊／韓國民影帝安聖基離世！曾患血癌　心臟驟停搶救6天無效

2小時前0

走過喪妻低潮！韓國歌王40週年「巡演後引退」：在最美好時走下舞台

3小時前0

1月5日星座運勢／天蠍收意外禮物！牡羊打動心房　這星座展現貼心

3小時前34

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！　4只全是經典稀有款

4小時前33

古力娜扎床戲「主動加碼」：來非禮你了　陸劇男神羞到嘴角壓不住

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲
    2小時前86
  2. 獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！
    16小時前302
  3. 禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！
    3小時前64
  4. 小嫻深夜悲痛曝母離世　撐完舞台演出
    9小時前4816
  5. 《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控
    1/4 10:316646
  6. 大S離世近一年！具俊曄「落寞擦墓碑」
    17小時前8620
  7. 王陽明新年出車禍！　追撞前車自責道歉
    11小時前2019
  8. 獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手
    1/3 22:293822
  9. 朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程
    1/3 09:575244
  10. 《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿
    1/4 08:51269
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合