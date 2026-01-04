曹楊首度移師台北開唱！　「門票秒殺」激動吐心聲

▲ 曹楊宣布舉辦個人首次台灣專場演唱會。（圖／杰威爾音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

曹楊正式宣布個人首次台灣專場演唱會「終結流浪」，將於2月8日在Zepp New Taipei開唱，開賣即秒殺，許多沒買到票的歌迷更是希望可以加場，首次在台北開賣即秒殺的好消息，曹楊知道後非常開心的表示：「謝謝台北歌迷的支持，得知好消息的我清了清嗓子準備開唱啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 曹楊期待與台灣歌迷相見。（圖／杰威爾音樂提供）



談起本次主題，他說：「我們人終其一生都在流浪，我覺得它其實是無法被終結的，但在茫茫人海中，也許有某一個點可以停下來，再出發，我希望我的演唱會能成為這樣的存在。」每一位歌迷在經歷各自的旅程後來到這裡，與彼此相遇，在作為觀賞者的同時，腳下的足跡也成為了演出的一部分，憑借這樣的短暫停留，將紛亂繁雜的生活重新錨定，享受即將到來的未知，而心一但有了歸屬地，無論走到哪裡，都將不再流浪。



提及此次台北圓夢之旅，曹楊感性地分享：「2020年在公司錄製《微光》的時候，心裡面就夢想著什麼時候可以在台北開自己的演唱會。沒想到時間一晃五年過去，我帶著第三張專輯才終於圓夢在台北跟你們見面！我很期待，帶著我這些年發行的歌曲、經歷的故事，來跟只在耳機或屏幕裡見過面的你們分享！」字裡行間充滿對與台灣歌迷在音樂上面對面交流充滿期待。

