林予晞住飯店半夜意外聽「夫妻恩愛聲」　美國留學被隔壁吵到崩潰

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》，由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手打造，集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出，將於1月11日每週日晚間8點公視台語台首播。今（6日）舉辦首映「星河房管事務所」5人幫全員齊聚。

《人生只租不賣》是台灣首部以「房管」為題材的台語劇集，主演之一的林予晞認了自己是租屋派，笑說「房子這種東西，生不帶來、死不帶去」。

談及有沒有奇怪的租房子經驗，林予晞笑說「比較沒有這個運。」以前她在美國休士頓念書，隔壁放音樂很大聲，她本來想敲門理論，結果對方一開門就用西班牙語打招呼，她也無可奈何。

不僅如此，林予晞透露自己還有其他特別的經驗，透露某一次在台灣拍戲，她下榻的飯店，隔壁住了一對夫妻，到了半夜的時候，她意外聽到一些恩愛的聲響。

而《人生只租不賣》中「星河房管事務所」的老闆黃河與陳姸霏首度合作，被問到戲外相差11歲有沒有代溝，黃河笑說：「確實有一些，但因為姸霏內心有老靈魂，所以交流沒有問題。」

劇中兩人鬥嘴來回過招是看點之一，黃河自招是NG王，因為是台語初學者，有次要叫陳姸霏「把眼睛閉（瞌kheh）起來」，結果自己發音念起來很像「 把眼睛拿（挈khe̍h）起來」，笑翻全場。

而謝章穎在《人生只租不賣》是社交達人，拍攝時卻常搞消失，他笑說「我私下話比較少，吃飯就會找一個地方躲著，為了變成E人，上戲前導演都會要我『POWER拿出來』！」

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，將於2026年1月11日每週日晚間8點公視台語台首播，每週播出兩集，中華電信MOD和Hami Video同日9點跟播上架。