奧運金牌女選手出道拍短劇！　21歲的她因傷退役…演逃婚大小姐

記者陳芊秀／綜合報導

大陸微短劇近年爆發式成長，甚至在全球串流市場掀起一波短劇熱潮，觀眾愛看快節奏的通俗劇情，也吸引一票人轉向拍短劇。而4日傳出大陸奧運平衡木金牌選手管晨辰要出道拍短劇，從運動員變成演員，火速變成熱搜話題。

▲▼大陸奧運金牌選手管晨辰出道拍短劇。（圖／翻攝自微博）

▲大陸奧運金牌選手管晨辰出道拍短劇。（圖／翻攝自微博）

管晨辰是浙江人，曾是大陸國家體操隊國手，16歲時參加2020東京奧運（延至2021年舉行），並在女子平衡木項目奪下金牌。而她後來獲得保送浙江大學就讀，因為身體發育加上舊傷影響，於2021年9月退役，現年21歲的她更挑戰拍起微短劇。

而管晨辰演的是古裝短劇，名叫《手握減脂秘籍，古人被我卷哭了》，戲裡飾演逃婚大小姐。其實該劇背後由大陸體育總局共同製作，主題是科學健身的穿越輕喜劇。描述一個高顏值健身教練「林天」，意外穿越到古代變成京州胖少爺，接著努力瘦身並且開設纖體館，教郡主、未婚妻等人健身減脂的故事。

其實陸續有運動員跨界拍短劇，例如當紅短劇男神王年將成，原本是隸屬河北足球隊守門員，身高184公分，因身體原因退役改拍短劇走紅。劉昊源原本是職業籃球員，憑著193高挑身材轉行拍短劇。而奧運金牌選角拍短劇，也是短劇史上首見。

▲▼王年將成、劉昊源從運動員轉行拍短劇。（圖／翻攝自微博）

▲王年將成原本是足球員，轉行拍短劇。（圖／翻攝自微博）

▲▼王年將成、劉昊源從運動員轉行拍短劇。（圖／翻攝自微博）

▲劉昊源原本是職籃球員，近年改拍短劇。（圖／翻攝自微博）

關鍵字

微短劇管晨辰奧運金牌運動員轉型古裝短劇

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！

