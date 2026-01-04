梁靜茹萬人前吐感情心聲！　無預警拋問：還相信愛情嗎？

▲梁靜茹廈門開唱。（圖／超級圓頂提供）



記者翁子涵／台北報導

梁靜茹「Best，茹果我不唱情歌」世界巡迴演唱會3日在廈門進行2026年首場演出，唱完〈天燈〉後她用閩南語「大家好」問候現場近3萬名觀眾：「今天很特別，謝謝你們來陪我一起度過2026第一個週末。」也親解相隔9個月就推出全新巡演的原因，梁靜茹說，常覺得自己的演唱會缺少了舞蹈成分，2023年底在大阪看到太陽馬戲團的演出，馬上被奇幻瑰麗的舞台吸引，想藉此為節目增色，於是努力找到導演，結果雙方想法一拍即合，火速啟動新巡演。

▲▼梁靜茹連飆經典情歌。（圖／超級圓頂提供）



一開場，金髮梁靜茹以紅色天鵝絨斗篷晚禮服搭配現身，儘管氣象預報體感溫度只有攝氏2度，但3萬名觀眾的熱情，火速點燃演唱會氣氛，讓梁靜茹唱得更加投入，唱完〈燕尾蝶〉，梁靜茹感性道：「每個人都有很多面吧！情歌工作者我也有。台上的我、台下的我；快樂的我、不快樂的我。不過隧道的盡頭會是光，眼淚的盡頭是洗滌，眼淚不是軟弱，是滋養自己，傷口可以長出新的自己。」

整場演唱會梁靜茹以組曲、搖滾、不插電等不同的音樂呈現方式，從〈無條件為你〉〈不敢當〉唱到〈會呼吸的痛〉展現多變、不一樣的面貌，被稱為「情歌天后」20多年，她說：「可以一路唱，認識了你們，得到你們滿滿的愛與鼓勵，我覺得自己很幸運，什麼頭銜、標籤一點也不重要。」唱〈慢冷〉前聊到愛情，她說：「愛情裡最難的是先學會愛自己，我唱了那麼多情歌，老實說，有些歌詞的意思真的是慢慢才懂得。」

演出接近尾聲，梁靜茹也好奇問大家：「聽了那麼多情歌，你們還相信愛情嗎？」其實她認為，愛情、親情、友情，能哼出來的歌都是情歌：「很多人說，我的歌讓大家懂得愛情；其實我們是互相陪被，是你們重新定義『情歌』，也給了我們更多面對自己的勇氣。」誰給了你勇氣？梁靜茹說：「當然還是情歌。」最後她在〈給未來的自己〉和〈勇氣〉歌聲中向觀眾說再見。

