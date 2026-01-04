陸白富美睡頂流扯出檀健次！　網揪對話紀錄「5大線索」全符合

記者田暐瑋／綜合報導

大陸網美司曉迪2日發文爆料，宣稱自己睡過圈內多位頂級男星，點名鹿晗、檀健次、林更新等，但都被工作室打臉。有網友根據她爆出和檀健次的對話找出蛛絲馬跡，直指內容提到的服裝和地點均與檀健次的公開行程相符，引發諸多聯想。

▲檀健次的截圖被網友比對。（圖／翻攝自微博）



司曉迪公開了與檀健次的聊天記錄，網友對聊天內容進行深入挖掘，她稱檀健次遺留在自己家裡的白色上衣，檀本人的確穿過，且還被拍到照片；且曾有藝人好友PO出和檀的對話，發現檀的微信大頭貼和司曉迪對話截圖中的照片一致；最後則是檀健次曾公開透露自己聊天時最愛用的表情包，也和截圖中的一致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲檀健次的衣服被比對是同一件。（圖／翻攝自微博）



▲檀健次愛用的表情包及微信大頭貼也被比對出。（圖／翻攝自微博）



此外，司曉迪的截圖中出現2021年9月的對話紀錄，檀健次稱自己人在寧波，網友翻出檀當時的微博發文，檀曾PO出在寧波的美食VLOG；接著是2022年3月的對話，檀表示自己人在橫店準備進組拍戲，而他所演出的《長相思》也在同時間開機，網友指出這5大線索全都和真實情況相符，進一步引發討論。

▲檀健次進組和去外地的時間點也都對上。（圖／翻攝自微博）



針對這些爆料，檀健次的工作室已發表聲明，表示相關指控為「失實和誤導」，並呼籲大家不要輕信謠言，「近期，網路平台出現涉及我工作室藝人的失實、誤導信息，我們已委託律師安排證據固定，並將採取必要措施合法維權。請廣大網友理性甄別網路信息，共同維護健康的網路環境。 ​」