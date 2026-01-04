ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
獨／AV女神「特殊性癖」男友怒分手
超美婚紗爆紅5年仍被按讚！女網紅跨年夜突宣布：我離婚了

瑞姬婚後經常分享幸福生活，豈料在2025年底無預警宣布離婚。（圖／翻攝自X，@mizuki32k，下同）

▲瑞姬婚後經常分享幸福生活，豈料在2025年底無預警宣布離婚。（圖／翻攝自X，@mizuki32k，下同）

圖文／CTWANT

日本一自由記者出身的女網紅瑞姬（Rizuki），2020年曾在社群平台X分享自己一系列唯美婚紗照，畫面夢幻浪漫，讓她一夕間人氣暴漲、成為美妝領域知名網紅。然而，在2025年12月31日跨年夜，她突然發布貼文，宣布已與丈夫離婚，她寫道：「這些婚紗照至今仍不斷有人按讚……但很抱歉，我今年離婚了。」讓不少長期關注她的粉絲感到震驚。

瑞姬於2020年分享婚紗照爆紅，唯美畫面至今仍獲網友按讚。

▲瑞姬2020年分享婚紗照，當年引發日本網友大讚。

時隔五年，瑞姬在2025年12月31日深夜，於同一平台再次貼出婚紗照，但這次卻是為了宣布離婚消息。該篇貼文曝光後引起網友廣泛關注，短時間內累計超過860萬次瀏覽。她最初於2020年11月14日分享3張婚紗照，當時透露她與丈夫是透過交友軟體認識，僅僅3天男方就求婚，兩人交往9個月後正式步入婚姻。

瑞姬於2020年分享婚紗照爆紅，唯美畫面至今仍獲網友按讚。

▲瑞姬於2020年分享婚紗照，唯美畫面至今仍獲網友按讚。

瑞姬當時形容那段關係充滿歡笑與幸福，「每天都快樂到笑到肚子痛，我感覺自己就像公主一樣。」2年後的同一天，也就是2022年11月14日，瑞姬再次重貼這組婚紗照，感性表示這三張照片徹底改變了她的人生，粉絲數從數千人暴增至近5萬人，「我會繼續努力，讓我老公成為世界上最幸福的人。」

她坦言，這段相識近7年的關係曾經充滿愛，也得到過珍惜與幸福，「愛過7年，也被愛了7年」，但最終發現彼此並不適合，經溝通後決定和平分開。

談到離婚後的心境，瑞姬透露自己經常前往同志酒吧放鬆心情，那裡的人們得知她離婚後，不但沒有同情，反而熱情給予祝福與鼓勵，「他們告訴我：『如果你已經決定要快樂，那你就一定會快樂。』那句話在當下給了我很大的勇氣。」這則貼文讓不少粉絲動容，紛紛留言支持並祝福她未來能夠重新展開新的人生旅程。

瑞姬婚後經常分享幸福生活，豈料在2025年底無預警宣布離婚。（圖／翻攝自X，@mizuki32k，下同）

▲瑞姬沒想到婚紗照至今還有網友按讚，宣布自己其實已經離婚了。（圖／翻攝自X，@mizuki32k）

