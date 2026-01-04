ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿…挨轟低俗

記者陳芊秀／綜合報導

日本跨年盛事《第76回NHK紅白歌唱大賽》收視大復活！第一部連續兩年都是29.0％，第二部則是飆到35.2％，創下睽違3年重返35%大關！《紅白》被視為日本家家戶戶團圓收看的節目，近年追求多元化，同時也會引發爭議，例如本次登場的嘻哈歌手恰米娜（Chanmina），身穿肉色舞台服演唱，並做出正面開腿的動作，在網路掀起「幾乎像沒穿」、「低俗」的批評。

▲▼《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿。（圖／翻攝自X）

▲恰米娜首次出場《紅白》，舞台裝「像沒穿」引發爭議。（圖／翻攝自X）

恰米娜穿著與膚色相近的肉色緊身上衣與極短褲，搭配流蘇與金色亮片綴飾，大露性感身材，她當時由男性舞者抱著登場，同時也圍繞著許多女性舞者，由於打光與鏡頭角度的關係，有些畫面讓人有「像沒穿」的錯覺，更有一段是對著鏡頭M字開腿，以及倚靠男舞者等性感動作，引發部分網友批評「這已經是放送事故吧」、「NHK竟然允許這種尺度」、「竟然看恰米娜下半身大開的不雅畫面」。

更有人提起2006年DJ OZMA的表演橋段，當時OZMA和舞者脫掉衣服，穿著膚色緊身衣熱舞，結果觀眾打電話抗議，從此被《紅白》禁演。

據日媒《FLASH》報導，有媒體人表示，雖然部分觀眾正面肯定恰米娜表演的自由與時代性。但也有意見質疑，在這類老少咸宜的國民級節目，這樣的服裝與演出是否過於強烈，這點確實值得討論。

而恰米娜這次不僅首度出場《紅白》，由她親自製作的女子團體HANA，出道僅9個月便站上紅白舞台，演唱人氣歌曲《ROSE》。該團體出身於2024年選秀節目《No No Girls》，2025年正式出道後迅速受到矚目，年末更奪下第67回日本唱片大獎「最優秀新人獎」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

紅白歌唱大賽恰米娜日本紅白

