葛仲珊唱台東跨年藏洋蔥！合體嘉蘭合唱團揭「教堂還在重建」內幕

記者陳芊秀／綜合報導

台東跨年晚會轟動全台，而淡出歌壇9年的嘻哈歌手葛仲珊，戰勝憂鬱症並且在張惠妹邀請下，首度為台東唱跨年場，其唱功獲得熱烈迴響。她近日連發兩則貼文，坦言這場跨年演出是這輩子「最累但最好玩的一次」，更透露舞台上不為人知的故事。

▲▼葛仲珊唱台東跨年抱愛犬上台。（圖／翻攝自IG）

▲葛仲珊唱台東跨年抱愛犬上台。（圖／翻攝自IG）

葛仲珊曾深陷憂鬱症，陷入低潮更一度喪失五感，是愛犬「小潘」默默陪伴才讓她走出陰霾，因此這次特別帶著小潘一起上台。她在IG曬出自己溫柔擁抱愛犬的照片，全心投入演唱，對比愛犬眼神迷濛的反應，被網友形容可愛又溫暖。還有她與團隊成員在後台開心拍合照時，雙手仍穩穩抱著這隻「救命恩犬」，場面溫馨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼葛仲珊唱台東跨年抱愛犬上台。（圖／翻攝自IG）

▲葛仲珊感性發文。（圖／翻攝自IG）

▲▼葛仲珊唱台東跨年抱愛犬上台。（圖／翻攝自IG）

▲▼葛仲珊唱台東跨年抱愛犬上台。（圖／翻攝自IG）

▲葛仲珊曬台東跨年演唱會後台合照，場面溫馨。（圖／翻攝自IG）

此外，葛仲珊昨日（3）深夜分享一段跨年演唱影片，是她與「台東嘉蘭天主堂」合唱團的合唱片段。影片中，嘉蘭天主堂合唱團的成員身穿整齊的潔白長袍，胸前配戴顯眼的鮮紅V字領巾，形象莊重且神聖，同時在舞台上活力十足，雙手隨著節奏大幅擺動、賣力合唱，充滿生命力的感染力。而她文中特別提到，台東嘉蘭天主堂在2020年被颱風沖垮，至今仍在努力重建中，「只希望他們能得到更多關心和鼓勵」，由於有人好奇這段演出是誰設計的？她親自解答：「沒有誰，就是在彩排現場的觀眾決定的，哈哈！好棒謝謝大家的合作！」

▲▼葛仲珊唱台東跨年抱愛犬上台。（圖／翻攝自IG）

▲葛仲珊與「台東嘉蘭天主堂」合唱團合作，透露教堂2020年被颱風沖垮，至今還在努力重建。（圖／翻攝自IG）

葛仲珊重回演唱舞台，令大批網友湧入留言打氣。粉絲回應「聽到妳的聲音直接哭了，好想妳」、「看到妳帶著小潘一起上台真的很激動，9年過後妳仍然是皇后區的皇后」！網友也被嘉蘭合唱團的精神鼓舞，大讚「現場帶動的威力好強大，有被震懾到」、「葛仲珊是最棒的！天主教就是 愛！台灣大家多把愛傳給大家，心靈、光與愛豐盛，地球就會很美麗」。

