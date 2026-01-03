本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

記者王靖淳／綜合報導

日本男星本鄉奏多因主演《網球王子》爆紅，他在今年元旦宣布和圈外女子結婚，消息一出喜獲一票祝福。不過最近AV女優百合川美織卻出面爆料，10年前曾遭本鄉奏多硬上，還不幸感染性病。

▲本鄉奏多被百合川美織爆料黑歷史。（圖／翻攝自X）

日本網紅KOREKORE元旦突然拋出震撼彈，發文透露自己收到百合川美織的私訊，女方自稱與本鄉奏多交往過，還曝光疑似兩人的聊天截圖，試圖在男方大喜之日給予重擊。透過截圖內容可見到，百合川美織表面上祝賀本鄉奏多新年快樂及新婚愉快，但隨即話鋒一轉，竟直接虧他是否與未成年交往，除了間接暗示了本鄉奏多的特殊癖好之外，她甚至還在個人社群的留言區指控對方偷吃、害她得性病。

此前，本鄉奏多在社群發文表示，自己已正式登記結婚，但由於老婆是圈外人，所以懇請外界給予私人空間。事實上，本鄉奏多出道時年僅12歲，至今已累積許多作品，如《偵探學員Q》、《不良仔與眼鏡妹》、《麒麟來了》，更參演不少人氣動漫改編的真人版，包含《網球王子》、《NANA 2》、《進擊的巨人》、《鋼之煉金術師》、《幽遊白書》等。