林千又結婚半年「鬆口生子計畫」　預告過2年再當媽：已凍卵

女星林千又去年3月和史丹佛博士Jeon登記結婚，並於同年8月在南法舉辦婚禮，平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG開放網友問答，並在回覆留言的過程中，大方分享自己對於生小孩的看法。

▲林千又。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）



透過林千又在限動分享的截圖可見到，有網友直球對決問她：「有想過生小孩嗎？」對此，林千又毫不避諱地正面回應，坦言這確實是近期「好多人問我這題」的熱門疑問。她首先表明立場，強調自己其實很喜歡小孩，接著更打趣地說：「我那麼美我老公那麼聰明，一定要生一下傳宗接代。」

▲林千又分享對生小孩的看法。（圖／翻攝自Instagram／cocomademedomydream）

不過，雖然有生子意願，但林千又她並非毫無準備，她接著透露自己早在「29歲已凍卵先保險」，為未來的生育計畫提前做準備。儘管對迎接新生命抱持期待，但林千又也坦言目前不急於一時，並甜蜜地表示，現階段夫妻倆還在享受兩人世界，因此關於懷孕生子的具體時程，她預估「可能再過兩年吧。」