震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

南韓人氣編舞者崔容俊（최영준，又譯：崔英俊）隸屬1MILLION DANCE STUDIO，他曾為SEVENTEEN、TWS等人氣團體編舞，在韓擁有極高知名度，與藝人私下交好。沒想到，他稍早發出婚紗照，對象竟是Lia Kim（莉亞金），震撼演藝圈，連正在當兵的Hoshi都嚇一跳留言「欸？」

崔容俊與Lia Kim 3日突然同步在官方IG發佈兩人的婚紗照，並神秘寫下日期2026年1月24日，由於文中沒有任何註解，兩人過去更沒傳過緋聞，身為1MILLION DANCE STUDIO兩大台柱，突然傳出婚訊，令留言區一片震撼，所有人都不敢置信，Hoshi驚呼「欸？」崔叡娜留言「真假」，奇熙賢也留言「哇嗚」。

崔容俊與Lia Kim發出的婚紗照裡，兩人穿上禮服，甜蜜地背靠著背，崔容俊更到Lia Kim身後，還拿出手機拍下新娘美麗的側顏，兩人的互動曖昧感滿滿。

只是婚紗照公布得突然，目前兩人婚訊也還沒被證實，網友看得一頭霧水，也有人留言「是真的結婚嗎」、「不太敢相信」、「怎麼覺得像開玩笑的」，正反留言不一。