曹西平猝逝⋯75歲陸一龍嘆「他敢說敢做」　安婕希被問簡廷芮：只敢看限動

記者蕭采薇／台北報導

電影《大咖時代》3日舉辦開鏡儀式，導演洪成昌率領主演群陸一龍、林子閎、蔡瑞雪、安婕希等人熱鬧出席。然而在一片喜氣中，談及近期資深藝人曹西平猝逝的消息，過去曾與他在華視共事的資深演員陸一龍語重心長地感嘆：「這是我們演藝圈的遺憾。」

▲資深演員陸一龍曾與曹西平是同門，嘆他離世是「演藝圈的遺憾」。（圖／記者蕭采薇攝）

陸一龍回憶，曹西平雖然小他10歲，但那份獨特的個性讓他印象深刻：「他敢說、敢面對，所以紅得比較慢。但在演藝圈，他的跳舞和造型絕對是一流的，希望演藝圈這種人越多越好。」

現年75歲的陸一龍身體依舊硬朗，他自豪透露至今健康檢查「沒有紅字」，更展現老戲骨的豁達心態：「醫生叫我不要講話更好，但我覺得能帶給人家歡樂更好。」這次參與電影演出，他笑稱自己不計較戲份，「叫我當臨演或第8線演員都好，叫我笑我就不會哭，隨遇而安。」

▲蔡瑞雪再次擔任電影女主角。（圖／記者蕭采薇攝）

片中擔綱男主角的林子閎，飾演一名奮鬥13年卻紅不起來的素人演員。戲外他曾是男團「SpeXial」的人氣成員，被問及昔日隊友連晨翔與劉品言喜獲愛女，是否有送上祝福？林子閎先是順口回應：「當然還是有啦！還是會說一下。」但隨即似乎想起了什麼，害羞改口笑說：「我回去說一下！」逗趣反應讓全場笑翻，似乎還沒來得及正式恭喜兄弟。

▲電影《大咖時代》開鏡儀式，林子閎擔綱演出男主角。（圖／記者蕭采薇攝）



在片中飾演林子閎妹妹的安婕希（小安），過去曾與簡廷芮（Dewi）組成雙人女子團體「Dears」。自認是「超級社恐」的她，被問到昔日搭檔簡廷芮近期捲入「粿王風波」，是否有關心對方？安婕希坦言，兩人近期大多只透過IG限時動態互動，對於好友的風波，她僅低調表示：「希望她新的一年一切都好。」

▲安婕希（左）過去曾與簡廷芮組成雙人女子團體「Dears」，右為蔡瑞雪。（圖／記者蕭采薇攝）

而擔任女主角的蔡瑞雪，導演洪成昌表示，第一次見面就感受到她的外向和理想主義「不食人間煙火」和角色很契合，還形容蔡瑞雪：「她一直甩她的頭髮，但我結婚了，不會被迷惑。」蔡瑞雪則笑說：「我有這麼高傲嗎？」《大咖時代》集結老中青三代實力派演員，透過幽默詼諧的視角揭開演藝圈的酸甜苦辣，電影預計於2026年與觀眾見面。