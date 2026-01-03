男星搬新家「電費暴漲三倍」嚇傻　見4位數自嘲：我是住夜店嗎？

記者王靖淳／綜合報導

藝人嘻小瓜平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近他就透過Threads發文公開自家電費，嚇壞表示：「我是住在夜店嗎？」貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲嘻小瓜。（圖／Instagram／kuakua_0629）

嘻小瓜透露自己剛搬進新租屋處滿一個月，沒想到在查看電表時，竟發現用電量高達726度，讓他看傻眼直呼「我嚇死。」嘻小瓜進一步計算，依照房東設定的一度5元來算，光是這個月的電費就高達3600元，讓他感到相當錯愕。他表示，自己平時的用電習慣並沒有太大的改變，對於在一個月內如何能消耗掉如此龐大的電力感到不解，因此上網詢問網友們的經驗，「大概用了什麼電器呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘻小瓜進一步指出，平常他只開暖爐、冰箱、洗衣機、電視以及LED燈，且很少開電燈，在前一個租屋處時，每個月的電費落在700至1200元之間，如今搬家後費用竟暴漲三倍以上，讓他感到非常不合理。嘻小瓜更透露，自己在剛搬來一個禮拜時，就已經跳了200多度，而當時他甚至連除濕機都還沒開始使用，這讓他直呼：「到底哪裡出問題好疑惑。」

▲嘻小瓜公開電費。（圖／翻攝自Threads／kuakua_0629）

貼文曝光後，引發大批網友熱烈討論，有人懷疑是電暖爐或除濕機惹的禍。對此，嘻小瓜也親自回覆解釋，透露自己的暖爐800瓦，且冰箱都有關，雖然有開兩台小型除濕機，但也不至於造成如此耗電量。他無奈地表示，目前的狀況整個都不合理，已經通知房東處理，希望能盡快查明真相，「照這樣算法，兩個月7千電費，我是住在夜店嗎？哈哈哈。」