跨年主持人為何講這麼久？徐凱希揭「10分鐘內幕」：腦容量耗盡

記者潘慧中／綜合報導

徐凱希近日針對許多網友好奇「為什麼跨年晚會主持人都要出來講這麼久」的疑問進行解答，她坦言這其實是為了填補幕後準備的空白，這才讓外界看清真相。

▲徐凱希揭曉「為什麼跨年晚會主持人都要出來講這麼久」的原因。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



徐凱希指出，許多觀眾常對主持人的長篇大論感到不解，但其實這與現場技術環節息息相關。她解釋，主持人必須出來講話「是因為歌手都還在soundcheck，或是樂團要setting需要一段時間」，如果不靠主持人維持熱度，舞台將會出現尷尬的空窗期，因此主持人必須持續發揮開話題的功力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐凱希今年主持的是台南的跨年晚會。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



回憶這次跨年的主持工作，徐凱希坦言有一部分流程「我覺得自己一度講了快10分鐘」，事後回想，她瞬間覺得「原來我這麼會開話題啊」。

在整段過程中，徐凱希都必須背負著壓力主持，「我們就是必須燃燼生命的等到歌手完全準備好」，只為了能自然而然地介紹明星，「再讓他們完美的登場。」

▲徐凱希主持功力備受肯定。（圖／翻攝自Instagram／cathyshyu）



雖然長達約10分鐘的即興發揮，讓徐凱希直言「真的快腦容量耗盡」，對體力與專注力都是極大考驗，但她對這份工作仍充滿成就感。她認為，主持人的核心使命就是確保舞台銜接流暢，看著歌手順利演出，「成功把舞台交給歌手的感覺，就是爽！」