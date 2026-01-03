看蔡依林演唱會「花6990卻是990視野」！女主持PO現場畫面：什麼也看不到

記者潘慧中／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE」世界巡迴演唱會已於元旦落幕，無數的經典歌曲、加上斥資9億元打造的舞台設計，呈現出聽覺與視覺的雙重震撼，歌迷都不禁舞動身軀。但也因此出現不少受災戶，主持人芳小如2日便在社群網站分享觀賞心得，「花$6990看到的卻是$990 視野。」

畫面中，可以看到芳小如和同行友人買到A1區18排的位置，本來很開心離舞台很近，但隨著蔡依林開唱，那區的人也陸續站起來，「我們什麼也看不到。」

整場下來，芳小如不是只能盯著前方男生站起來的背影，就是在夾縫中尋找蔡依林的身影。更誇張的是，「旁邊的女生直接站到我面前」，連旁邊的螢幕也被擋住了，「360度遮擋我的視線（苦笑）。」

為了不影響到任何人，芳小如全程都坐著，「旁邊的女生站起來大聲唱歌我都能忍，但她口水噴到我臉上！我不乾淨了！」她語重心長地說，如果坐區有規定坐下，本來就應該坐著，「工作人員有過來講了好幾次」，無奈該區的人有九成時間都站著。

雖然有網友反問為何不跟著起身，芳小如仍認為這樣只會造成惡性循環。最後，她也強調並沒有公審任何人，純粹想分享這個「非常特別、非常難忘的演唱會體驗」，雖然沒看到完整舞台，但感受到現場滿滿的熱情，「人生嘛，本來就不是每一場都完美，有些回憶，是用來笑著記住的，這大概會是我最難忘的一場演唱會了。」

芳小如臉書全文：

花 $6990

看到的卻是 $990 視野

先說清楚

這支影片沒有要公審任何人

影片裡也沒有任何人受傷（除了我一直被尻頭

只是一次非常特別、非常難忘的演唱會體驗

只能說——

當全場情緒一起站起來的那一刻

我也被迫用「聽覺＋想像力」

升級成「聽覺系觀眾」

完整參與了這場演唱會

沒看到全部舞台

但有感受到滿滿的現場熱度

人生嘛，本來就不是每一場都完美

有些回憶，是用來笑著記住的

這大概會是我最難忘的一場演唱會了

如果你也有

「票買很好，但視野很看運氣」的經驗

歡迎來跟我取暖一下