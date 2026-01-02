才看3秒就淚崩！《冠軍之路》破影史紀錄片票房　蔡其昌5刷警告：要帶腸胃藥

記者蕭采薇／台北報導

2026年的第一天，全台灣都在電影院哭慘了！紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！）元旦正式上映，挾帶著全民對棒球的熱愛，單日票房狂衝862萬（累計978萬），一舉創下「台灣影史紀錄片首日票房新高」及「元旦新片全台票房冠軍」兩項驚人紀錄。

▲看到臺灣隊長陳傑憲旅日的打拼生涯與經歷，讓球迷直呼「眼淚像水龍頭一樣，完全關不住」。（圖／牽猴子提供）

全程陪伴中華隊奪下2024世界棒球12強冠軍的蔡其昌，目前已經「5刷」這部紀錄片。他形容這是一部讓會讓人「哭笑交替」的神作，並貼心整理出觀影臨床反應。他打趣表示，如果出現雞皮疙瘩的「輕度症狀」，那絕不是冷，而是被熱血激起的生理顫抖，建議穿件外套。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若遇上「淚腺失控」的中度症狀，單張面紙肯定不夠哭，請備妥抽取式衛生紙。至於淚水與鼻涕齊發的「重度症狀」，他建議直接攜帶運動毛巾最保險；最嚴重者若因情緒激動引發胃收縮，那就是「極重度症狀」，恐怕還得自備腸胃藥才行。

▲中華職棒會長蔡其昌（左）與中職球星曾頌恩（右）到台中戲院參與映後活動，現場座無虛席。（圖／牽猴子提供）

蔡其昌感性表示，這部片記錄了球員從不被看好到奪冠的艱辛歷程，「當外界不看好你，也不可以失去信心。」他接下來也將跑近20場映後活動，笑說和球迷一起看最大的不同，就是「哭跟笑都特別大聲」。

這股「冠軍旋風」讓全台戲院瞬間化身球場看台！昨（1日）在大巨蛋秀泰影城的「元旦應援場」，許多球迷穿著球衣、揮舞加油棒，跟著大銀幕節奏齊喊：「再來一個好球，三振他！」氣氛熱血破表。

▲中職球星張奕旅日的打拼生涯與經歷讓球迷數度淚崩，他的運動精神也吸引觀眾自發性在社群力薦電影。（圖／牽猴子提供）



不少觀眾映後在社群洗版直呼：「才看三秒就哭了」、「2026第一天哭到眼睛腫」。特別是台灣隊長陳傑憲與張奕的旅日打拚心路歷程，讓全場淚崩；而球員黃恩賜「婚禮延期」的趣事又讓大家破涕為笑。更有影迷自爆哭太慘，只好把帶去應援的「全隊紀念簽名毛巾」拿來擦眼淚。

▲《冠軍之路》的元旦應援場，觀眾拿應援毛巾齊拍合照，場面相當壯觀。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》由導演龍男‧以撒克‧凡亞思執導，耗時訪談近70位人物、累積300小時影像素材，橫跨台、日、美三地拍攝。電影真實揭秘了球員背後的汗水與淚水，被網友譽為「2026必看年度國片」、「值得100刷」。這不僅是一部紀錄片，更是一封寫給台灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起進戲院重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。