ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

邵雨薇喝茫倒吳慷仁懷裡
氣象署「貓貓圖解」寒流到底多冷
韓國民影帝昏迷4天！加護病房過生日
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

袁祥仁 鄧超 孫儷 古巨基 珉娥 蔡依林 王仁甫 季芹

才看3秒就淚崩！《冠軍之路》破影史紀錄片票房　蔡其昌5刷警告：要帶腸胃藥

記者蕭采薇／台北報導

2026年的第一天，全台灣都在電影院哭慘了！紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！）元旦正式上映，挾帶著全民對棒球的熱愛，單日票房狂衝862萬（累計978萬），一舉創下「台灣影史紀錄片首日票房新高」及「元旦新片全台票房冠軍」兩項驚人紀錄。

▲紀錄片《冠軍之路》單日全臺票房合計衝破862萬，中華職棒會長蔡其昌（左）與中職球星曾頌恩（右）昨（1）日到台中戲院參與映後活動，現場座無虛席。（圖／牽猴子提供）

▲看到臺灣隊長陳傑憲旅日的打拼生涯與經歷，讓球迷直呼「眼淚像水龍頭一樣，完全關不住」。（圖／牽猴子提供）

全程陪伴中華隊奪下2024世界棒球12強冠軍的蔡其昌，目前已經「5刷」這部紀錄片。他形容這是一部讓會讓人「哭笑交替」的神作，並貼心整理出觀影臨床反應。他打趣表示，如果出現雞皮疙瘩的「輕度症狀」，那絕不是冷，而是被熱血激起的生理顫抖，建議穿件外套。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若遇上「淚腺失控」的中度症狀，單張面紙肯定不夠哭，請備妥抽取式衛生紙。至於淚水與鼻涕齊發的「重度症狀」，他建議直接攜帶運動毛巾最保險；最嚴重者若因情緒激動引發胃收縮，那就是「極重度症狀」，恐怕還得自備腸胃藥才行。

▲紀錄片《冠軍之路》單日全臺票房合計衝破862萬，中華職棒會長蔡其昌（左）與中職球星曾頌恩（右）昨（1）日到台中戲院參與映後活動，現場座無虛席。（圖／牽猴子提供）

▲中華職棒會長蔡其昌（左）與中職球星曾頌恩（右）到台中戲院參與映後活動，現場座無虛席。（圖／牽猴子提供）

蔡其昌感性表示，這部片記錄了球員從不被看好到奪冠的艱辛歷程，「當外界不看好你，也不可以失去信心。」他接下來也將跑近20場映後活動，笑說和球迷一起看最大的不同，就是「哭跟笑都特別大聲」。

這股「冠軍旋風」讓全台戲院瞬間化身球場看台！昨（1日）在大巨蛋秀泰影城的「元旦應援場」，許多球迷穿著球衣、揮舞加油棒，跟著大銀幕節奏齊喊：「再來一個好球，三振他！」氣氛熱血破表。

▲紀錄片《冠軍之路》單日全臺票房合計衝破862萬，中華職棒會長蔡其昌（左）與中職球星曾頌恩（右）昨（1）日到台中戲院參與映後活動，現場座無虛席。（圖／牽猴子提供）

▲中職球星張奕旅日的打拼生涯與經歷讓球迷數度淚崩，他的運動精神也吸引觀眾自發性在社群力薦電影。（圖／牽猴子提供）

不少觀眾映後在社群洗版直呼：「才看三秒就哭了」、「2026第一天哭到眼睛腫」。特別是台灣隊長陳傑憲與張奕的旅日打拚心路歷程，讓全場淚崩；而球員黃恩賜「婚禮延期」的趣事又讓大家破涕為笑。更有影迷自爆哭太慘，只好把帶去應援的「全隊紀念簽名毛巾」拿來擦眼淚。

▲紀錄片《冠軍之路》單日全臺票房合計衝破862萬，中華職棒會長蔡其昌（左）與中職球星曾頌恩（右）昨（1）日到台中戲院參與映後活動，現場座無虛席。（圖／牽猴子提供）

▲《冠軍之路》的元旦應援場，觀眾拿應援毛巾齊拍合照，場面相當壯觀。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》由導演龍男‧以撒克‧凡亞思執導，耗時訪談近70位人物、累積300小時影像素材，橫跨台、日、美三地拍攝。電影真實揭秘了球員背後的汗水與淚水，被網友譽為「2026必看年度國片」、「值得100刷」。這不僅是一部紀錄片，更是一封寫給台灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起進戲院重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

冠軍之路陳傑憲蔡其昌

推薦閱讀

2026震撼彈！《繼承者們》男星宣布結婚　同步引退：結束15年星路

2026震撼彈！《繼承者們》男星宣布結婚　同步引退：結束15年星路

11小時前

雷／《黑白大廚2》被抓到出包爆雷！「料理怪物」身份曝光　觀眾傻眼

雷／《黑白大廚2》被抓到出包爆雷！「料理怪物」身份曝光　觀眾傻眼

8小時前

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！　「合唱火辣正妹」原因超暖

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！　「合唱火辣正妹」原因超暖

1小時前

林俊傑緋聞多卻沒翻車！　前女友認證「對女生很好」：默默被甩也情願

林俊傑緋聞多卻沒翻車！　前女友認證「對女生很好」：默默被甩也情願

14小時前

李玉璽媽爆急抱孫「怕38歲許允樂生不出」反對婚事！她回應：希望是最後一次

李玉璽媽爆急抱孫「怕38歲許允樂生不出」反對婚事！她回應：希望是最後一次

10小時前

凱渥名模政大畢業了！碩士讀2年「論文口試過關」：人生里程碑

凱渥名模政大畢業了！碩士讀2年「論文口試過關」：人生里程碑

12/31 16:00

王仁甫19歲甜美女兒「手搖飲店打工」全被拍！季芹證實：她人生第一次

王仁甫19歲甜美女兒「手搖飲店打工」全被拍！季芹證實：她人生第一次

1/1 15:01

鄧超跨年表演失常「一下台就發文道歉」　孫儷大動作放閃力挺！

鄧超跨年表演失常「一下台就發文道歉」　孫儷大動作放閃力挺！

1/1 18:38

最純粹的愛！《藍調》唐氏演員鄭恩惠牽老公領獎　宋智孝感動拭淚

最純粹的愛！《藍調》唐氏演員鄭恩惠牽老公領獎　宋智孝感動拭淚

1/1 15:39

《功夫》袁祥仁病逝！妻證實元旦離世　賣周星馳「如來神掌」成就20年迷因

《功夫》袁祥仁病逝！妻證實元旦離世　賣周星馳「如來神掌」成就20年迷因

21小時前

梧桐妹新年合體繼母林若亞！淡出N年近況全被拍　賈靜雯掩面吐心聲

梧桐妹新年合體繼母林若亞！淡出N年近況全被拍　賈靜雯掩面吐心聲

10小時前

元旦震撼彈！古巨基53歲又當爸　56歲妻「高齡苦拚二胎」為兒圓夢生弟弟

元旦震撼彈！古巨基53歲又當爸　56歲妻「高齡苦拚二胎」為兒圓夢生弟弟

1/1 20:49

熱門影音

張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ

張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ
蔡依林唱一半「項鍊斷掉」　機靈求救舞者..姐就是穩！

蔡依林唱一半「項鍊斷掉」　機靈求救舞者..姐就是穩！
蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美

蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美
A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽

A-Lin台東跨年合體張惠妹　合唱〈連名帶姓〉超好聽
范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」

范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」
蔡依林跨年喊成「2024」　粉絲誇她比煙火漂亮

蔡依林跨年喊成「2024」　粉絲誇她比煙火漂亮
蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!
珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷

珉娥輕生未遂 連發長文吐露一生創傷
張惠妹也瘋CORTIS！　嗨唱：吳麗萍搭對賽

張惠妹也瘋CORTIS！　嗨唱：吳麗萍搭對賽
蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」

蔡依林喊話粉絲：上班辛苦了　「陪你們度過2025最後一天」
大陸男偶像「高鐵毆打粉絲」　遭狂跟拍..暴怒衝上去抓頭

大陸男偶像「高鐵毆打粉絲」　遭狂跟拍..暴怒衝上去抓頭
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

蔡依林豋大巨蛋派出「金牛」繞場　化身美杜莎「踩30公尺巨蟒」現身！

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

華莎淡水跨年雨中熱舞！　跳到膝蓋受傷好敬業QQ

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

蕭亞軒回來了「台下藝人全跟唱」　跨年夜宣告：演唱會見！

蕭亞軒回來了「台下藝人全跟唱」　跨年夜宣告：演唱會見！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

曹西平家中驟逝...享壽66歲　才發文感嘆：這一生我做得非常好！

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

許光漢見女粉爆哭「使出摸頭殺」　跳日本應援舞..台下：認真一點XD

許光漢見女粉爆哭「使出摸頭殺」　跳日本應援舞..台下：認真一點XD

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

蔡依林突襲信義區「唱到忘詞」　自曝熬夜了：變得不漂亮QQ

RAIN打招呼

RAIN打招呼

看更多

康康揪觀眾上台跳舞　笑：沒人我就要大跳XD

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

白冰冰重現秀場禮服中空性感秀腰　邢峰「沒看過70歲還這麼騷」

10分鐘前0

張鈞甯新片陸上映打趴《阿凡達3》！　合體男友柯汶利2天狂吸6億

16分鐘前0

北京史上首場跨年演唱會是她！　劉若英迎重要里程碑

19分鐘前0

才看3秒就淚崩！《冠軍之路》破影史紀錄片票房　蔡其昌5刷警告：要帶腸胃藥

26分鐘前0

宋羽葤香港健美賽猛操肌　高衩連身泳衣展現好身材

41分鐘前0

直擊／BABYMONSTER雅賢腿軟慘跌！敬業秒站起來　成員目睹嚇壞

1小時前21

五月天冠佑女兒19歲美成這樣！　離家學音樂...他不捨：希望離我近一點

1小時前31

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！　「合唱火辣正妹」原因超暖

1小時前21

直擊／BABYMONSTER才唱兩首！雅賢突道歉：再來一次　超萌失誤全場融化

2小時前0

陳亞蘭竟要去大港開唱！　破天荒「合作血肉果汁機」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 出道15年！韓男星「宣布結婚引退」
    11小時前208
  2. 雷／《黑白大廚2》被抓到出包爆雷！「料理怪物」身份曝光
    8小時前163
  3. A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！
    1小時前61
  4. 林俊傑緋聞多卻沒翻車！前女友認證「對女生很好」
    14小時前2225
  5. 李玉璽媽爆急抱孫「怕38歲許允樂生不出」反對婚事！
    10小時前2811
  6. 凱渥名模政大畢業了！
    12/31 16:00142
  7. 王仁甫19歲女兒「手搖飲店打工」全被拍
    1/1 15:012610
  8. 鄧超跨年「一下台就發文道歉」　孫儷放閃力挺！
    1/1 18:3841
  9. 最純粹的愛！《藍調》唐氏演員鄭恩惠牽老公領獎　宋智孝感動拭淚
    1/1 15:39
  10. 如來神掌！《功夫》袁祥仁病逝
    21小時前3213
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合